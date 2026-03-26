Lewis Hamilton lijkt de critici die vorig jaar aan zijn kwaliteiten twijfelden definitief de mond te hebben gesnoerd. Na een moeizaam eerste seizoen bij Ferrari, waarin de zevenvoudig wereldkampioen regelmatig worstelde met zijn vorm en de auto, laat hij dit jaar zien dat de snelheid nog altijd aanwezig is.

De ommekeer komt op een moment dat Ferrari met de SF-26 weer mee kan strijden om de bovenste plekken op de grid. Hamilton benadrukt dat hij zich niet heeft laten leiden door de negatieve geluiden die vorig jaar ontstonden toen de resultaten in Maranello uitbleven. "Ik denk dat het gewoon een verandering van houding is. En dat ik niet alle onzin die de ronde doet en uit de monden van mensen komt in de weg laat staan van wie ik werkelijk ben en wat ik kan doen", zo citeert Crash Hamilton. Hij hoopt dat zijn prestaties in de afgelopen races hebben laten zien dat hij nog altijd tot de wereldtop behoort.

Niks kwijtgeraakt

Om op zijn huidige niveau te blijven presteren, gaat Hamilton tot het uiterste in zijn voorbereiding. Terwijl de concurrentie geniet van hun rust, kiest de Ferrari-coureur voor een intensief trainingsschema. "Ik ben niet kwijtgeraakt wat ik had. Ik zal blijven verschijnen en ik train harder dan ooit. Ik was in Tokio tussen deze race en de vorige race; ik heb daar zo'n 100 kilometer hardgelopen", aldus de Brit. Hij is ervan overtuigd dat zijn toewijding momenteel groter is dan die van zijn rivalen.

Niemand zo hard getraind

Hamilton geniet van de uitdaging om zichzelf op zijn leeftijd nog steeds tot het uiterste te drijven. "Ik weet dat geen van de coureurs tegen wie ik race zo hard heeft getraind als ik, zeker gezien mijn leeftijd. Ik hou ervan dat ik nog steeds de drive heb om mezelf te pushen. Ik was in het hotel en verschillende coureurs kwamen binnenlopen terwijl ik net klaar was met mijn runs, en ik weet dat zij net wakker werden", vertelt hij over zijn discipline.