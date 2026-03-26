Charles Leclerc vindt het momenteel onwaarschijnlijk dat zijn team dit jaar een serieuze gooi kan doen naar de wereldtitel. De Monegask stelt dat Mercedes een te grote voorsprong heeft opgebouwd in de eerste fase van het kampioenschap. Hoewel Ferrari de grootste uitdager is, lijkt het gat in pure snelheid vooralsnog te groot om te overbruggen.

Mercedes wist de eerste twee races van het seizoen te winnen, waarbij Ferrari met Leclerc en Lewis Hamilton als enige weerstand bood aan de renstal uit Brackley. Vooral de bliksemstarts van de Italianen zorgden voor spektakel, zoals in China, waar Hamilton de leiding nam maar later terugviel in een gevecht met Leclerc, George Russell en Kimi Antonelli. Leclerc benadrukt echter dat de onderlinge strijd vertekend wordt door deze openingsfases. "Ik denk niet dat het zo dicht bij elkaar ligt als mensen misschien denken. Natuurlijk zien we in de eerste races veel gevechten tussen de auto's, wat eigenlijk best leuk is", zo vertelt hij. "Zodra ze echter vrije lucht hebben, laten ze hun ware snelheid zien. Ik denk dat er nog steeds die vier tot vijf tienden verschil zijn die we in de eerste twee races hebben gezien, dus het is nog steeds een aanzienlijk voordeel."

Vergelijking met Verstappen

Vorig jaar slaagde Max Verstappen erin om met een tragere auto toch mee te vechten om de titel tegen een snellere McLaren, maar Leclerc betwijfelt of hij dat kunstje dit jaar kan herhalen. "Ik denk dat het een heel andere situatie is", aldus de Monegask. Hij kijkt dan ook met een realistische blik naar het komende weekend in Japan, waar Mercedes op de lange rechte stukken naar verwachting weer zeer sterk zal zijn. "Op dit moment lijkt het onwaarschijnlijk met het beeld dat we in de eerste twee races van onszelf hebben gevormd."

Geen 'game-changer'

Voor de race op Suzuka heeft de FIA een wijziging doorgevoerd in de limiet voor energie-terugwinning, die is verlaagd van negen naar acht megajoule. Dit moet het zogenaamde 'superclipping' op de rechte stukken tegengaan en het rijden weer natuurlijker maken. Leclerc verwacht echter niet dat dit de pikorde direct zal opschudden. "Ik denk niet dat het een game-changer zal zijn", stelt hij. "Ik denk dat het vrij vergelijkbaar zal zijn, behalve voor de coureur, die misschien iets minder aan lift-and-coast hoeft te doen, wat volgens mij een goede zaak is." Volgens Leclerc was de kwalificatie in de eerste twee weekenden vooral een kwestie van het managen van de systemen, in plaats van het maximale uit de auto persen.

Gerelateerd