Antonelli verschijnt in Japan met brace om hand: "Niets ernstigs"
Mercedes-coureur Kimi Antonelli is in Japan verschenen met een opvallende brace om zijn hand. De Italiaanse coureur, die momenteel een sterke indruk maakt in het wereldkampioenschap, stelt fans en volgers echter gerust over zijn fysieke gesteldheid in de aanloop naar het raceweekend op Suzuka.
Antonelli beleefde een angstig moment tijdens de derde vrije training op Albert Park, toen hij met hoge snelheid de barrières raakte bij het uitkomen van de tweede bocht. Hoewel de schade aan zijn Mercedes aanzienlijk was en zijn deelname aan de kwalificatie in gevaar kwam, wist hij zich knap te herstellen. Hij kwalificeerde zich uiteindelijk als tweede en wist die positie in de race vast te houden, waarna hij in de daaropvolgende Grand Prix van China zelfs zijn eerste overwinning in de koningsklasse opeiste.
Geen breuken
Ondanks zijn recente successen is de impact van de klap in Melbourne nog altijd merkbaar voor de jonge rijder. "Het komt van toen ik crashte in de derde vrije training in Australië", legt Antonelli uit over de brace die hij nu draagt. Ondanks het zichtbare hulpmiddel is er volgens de coureur geen reden tot paniek over zijn inzetbaarheid tijdens de komende sessies in Japan. "Niets ernstigs, ik kan nog steeds rijden. Dat is het belangrijkste. Ik heb een scan laten maken en er is niets gebroken, alleen een verrekte gewrichtsband."
Rijden zonder brace
De brace dient puur ter ondersteuning van het herstelproces in de rustperiodes tussen de sessies door. Zodra Antonelli in de cockpit van zijn Mercedes stapt, heeft hij het hulpmiddel niet nodig om de auto te besturen. "Ik moet dit gewoon dragen om het te helpen genezen. Maar als ik rijd, kan ik prima zonder rijden, dus het is niets om je zorgen over te maken", aldus de Italiaan. Toen hem werd voorgehouden dat hij na het incident juist uitstekend is gaan presteren, reageerde Antonelli met een knipoog: "Precies! Misschien houd ik hem wel het hele jaar om."
