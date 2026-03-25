Wolff lijkt knoop te hebben doorgehakt over line-up Mercedes: 'Zijn nu optimaal opgesteld'
Toto Wolff is zeer te spreken over de stormachtige ontwikkeling van Kimi Antonelli. De jonge Italiaan wist onlangs in China zijn eerste Grand Prix-overwinning te boeken, maar volgens Wolff is dat het resultaat van een langdurig proces waarin het team veel kritiek moest incasseren. Dat laat de Mercedes-teambaas weten in aanloop naar het F1-raceweekend in Japan.
De zege van Antonelli in Shanghai was een historisch moment voor de Zilverpijlen. Met een leeftijd van negentien jaar werd hij de op één na jongste winnaar in de geschiedenis van de Formule 1. Hoewel hij de leiding na de start kortstondig verloor aan Lewis Hamilton, heroverde hij de koppositie al in de tweede ronde. Ondanks een spannend moment in de slotfase van de race, waarbij hij een wiel blokkeerde en wijd ging in de haarspeldbocht, behield hij een voorsprong van meer dan vijf seconden op zijn teamgenoot George Russell, wat Mercedes een tweede opeenvolgende dubbelzege opleverde.
Kritiek op jonge leeftijd
Ondanks het huidige succes was er het afgelopen jaar veel te doen om de promotie van het Italiaanse talent. Wolff benadrukt dat de weg naar de bovenste trede van het podium niet zonder slag of stoot is gegaan. "Je mag niet vergeten dat we ruim een jaar lang naar kritiek hebben moeten luisteren, dat hij te jong is en dat hij te veel fouten maakt", zo vertelde de teambaas in een interview met oe24. Volgens de Oostenrijker is er achter de schermen hard gewerkt om de coureur klaar te stomen voor het hoogste niveau. "Dat was veel opbouwwerk dat we samen hebben verricht. Nu hebben we in China een groots moment beleefd, maar er zullen ook weer races komen waarin het minder goed gaat. Dat hoort erbij."
Strijd met George Russell
Door de sterke resultaten in de eerste twee races van het seizoen bezet Mercedes momenteel de bovenste twee plaatsen in het wereldkampioenschap. George Russell voert de ranglijst aan met 51 punten, terwijl Antonelli volgt met 47 punten. De vraag rijst of de jonge coureur nu al een serieuze bedreiging vormt voor Russell in de strijd om de wereldtitel. Wolff vindt het echter nog veel te vroeg voor dergelijke conclusies. "Nee, dat is veel te vroeg om daarover te praten. We hebben pas de tweede race gehad, die heeft hij dan wel gewonnen", aldus Wolff.
Droomcombinatie voor de toekomst
Met de huidige bezetting lijkt Mercedes de juiste weg te hebben ingeslagen voor het nieuwe tijdperk in de sport. Na de overwinning van Russell in Australië en de recente zege van Antonelli in China heeft de Duitse renstal een aanzienlijke voorsprong in het constructeurskampioenschap opgebouwd. Wolff is dan ook meer dan tevreden met de dynamiek binnen zijn team. "We zijn optimaal opgesteld: we hebben een ervaren kracht en een jonge coureur voor de toekomst. Dat vormt een droomcombinatie." Een mogelijke overstap van Red Bull Racing naar Mercedes voor Max Verstappen lijkt momenteel ver weg.
