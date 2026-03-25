Toto Wolff, Mercedes, Bahrain, 2026

Wolff verdedigt nieuwe F1-regels: "90 procent vindt dat we nu vermakelijk racen"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Toto Wolff is wel klaar met de aanhoudende kritiek op de nieuwe Formule 1-reglementen die dit seizoen zijn ingevoerd. Terwijl verschillende coureurs hun ongezouten mening geven over de complexiteit van de huidige krachtbronnen en het strategische energiebeheer, stelt de Oostenrijker dat de sport juist de juiste weg is ingeslagen. 

De kritiek op de nieuwe regels zwelt al langer aan, met name vanuit de cockpit. Grote namen als Max Verstappen en Carlos Sainz lieten zich eerder dit seizoen kritisch uit over de focus op het managen van energie. Verstappen vergeleek de huidige generatie auto's zelfs met 'Formule E op steroïden', terwijl Sainz de vergelijking met 'Mario Kart' trok vanwege de noodzaak om constant met batterij-modi te spelen. Wolff ziet dat echter anders en wijst naar de coureurs die moeite hebben met de omschakeling.

In de ogen van de Mercedes-voorman is de kritiek niet representatief voor de gehele grid of de achterban van de sport. "Niet iedereen windt zich op, maar wel enkele coureurs die problemen hebben met het complexe energiemanagement. De belangrijkste doelgroep zijn echter de fans, en van hen vindt meer dan 90 procent dat we nu vermakelijk racen hebben: onderhoudend en spannend", zo vertelt hij bij OE24. Wolff begrijpt dat de verschuiving naar meer elektrificatie en actieve aerodynamica gevoelig ligt bij de puristen, maar hij stelt dat de Formule 1 moet blijven evolueren. "Je moet jezelf in de sport steeds weer veranderen. Men moet beide respecteren: de mening van de traditionalisten, die de sport graag willen zoals die vroeger was, en die van de nieuwe fans die zeggen: 'Wij vinden het eigenlijk goed zoals het nu is, en zo moet het blijven.' We moeten evalueren wat het beste is voor de F1 en haar fans. Op dit moment zien we een duidelijke lijn", aldus de teambaas.

De verdediging van Wolff komt op een moment dat zijn eigen team de vruchten plukt van de nieuwe technische koers. Mercedes is het seizoen dominant begonnen met George Russell en Kimi Antonelli, die momenteel de eerste twee plaatsen in het wereldkampioenschap bezetten na opeenvolgende dubbelzeges in Australië en China. Met 98 punten leidt de Duitse renstal soeverein in het constructeurskampioenschap, terwijl concurrenten zoals Red Bull Racing aanzienlijk meer moeite lijken te hebben met de nieuwe techniek. Toch blijft er een kloof bestaan tussen de woorden van Wolff en de publieke opinie in diverse peilingen. Waar de teambaas spreekt over een tevredenheid van meer dan 90 procent onder fans, laten andere data zien dat een aanzienlijk deel van de achterban de kritiek van Verstappen op de nieuwe regels steunt.

Wolff reageert fel op Verstappen-geruchten: "Dom genoeg om pas in juli te bespreken"

Patrese over Antonelli: "George Russell kan momenteel niet meer slapen"

'Ferrari ziet nieuw trucje bij Mercedes en stapt naar de FIA voor GP Japan'

McLaren rondt Mercedes-onderzoek af: 'Hebben ervoor gezorgd dat het niet meer zal optreden'

VIDEO | Deze FIA-regel kan dominantie Mercedes dwarsbomen | GPFans Special Video

