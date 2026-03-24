Het plotselinge vertrek van Jonathan Wheatley bij Audi heeft de nodige wenkbrauwen doen fronsen. De voormalig topman van Red Bull Racing werd daarnaast in verband gebracht met de situatie bij Aston Martin F1 Team, waar men op zoek is naar een geschikte opvolger van Adrian Newey, zodat hij zich volledig kan richten op het ontwerp van de wagen. In de nieuwste editie van de GPFans Raceteam-podcast bespreken Sebastiaan Kissing en Remy Ramjiawan de situatie.

Dat Aston Martin momenteel in de problemen zit, is een understatement. De wagen is misschien snel, maar door problemen met de Honda-power unit kan het team zich nog niet meten met de concurrentie. Daarnaast heeft Aston Martin laten doorschemeren dat Newey eerder een interim-teambaas is dan een definitieve. Het team is nog altijd op zoek naar een ideale teambaas. De naam van Gianpiero Lambiase is de afgelopen maanden voorbijgekomen, net als die van Christian Horner. Het vertrek van Wheatley bij Audi opent echter de deur voor de Engelsman om na zijn garden leave-periode bij het team van Lawrence Stroll aan de slag te gaan.

Wheatley bij Aston Martin?

Kissing is verbaasd over het plotselinge vertrek:"Wheatley is vertrokken bij Audi, na twee races in 2026. Een man die zich naar de top heeft gewerkt, een rustige man die weet wat hij doet, is ineens weg." Ramjiawan legt uit hoe het nieuws zich de afgelopen dagen heeft ontwikkeld, waarbij er een interessant randje aan zit: "Op donderdag kregen we al een gerucht binnen dat Newey een stapje terug zou doen en dat Wheatley daarvoor in de plaats zou komen. Dat is al een beetje gek. Hij zat nog bij Audi, dus dat klopte niet helemaal. Toch waren er betrouwbare media die dit meldden, dus dan houd je het in de gaten. Vervolgens kwam Aston Martin met een statement, in de trant van: ‘jongens, er is niets aan de hand, Newey blijft zitten waar hij zit als Managing Technical Partner en blijft teambaas’. En prompt een dag later: Jonathan Wheatley vertrekt bij Audi."

Bewegingsvrijheid

Dat Wheatley mogelijk niet op zijn plek zat bij Audi, kan te maken hebben met de dubbelfunctie die hij deelde met Mattia Binotto: "Wheatley moest die positie natuurlijk delen met Mattia Binotto. Ze waren allebei een beetje teambaas. Daardoor heb je niet de volledige bewegingsvrijheid die je normaal gesproken wel hebt. Ik kan me goed voorstellen dat Wheatley denkt: ik ben hier wel teambaas, maar eigenlijk maar half."

Vreemd moment

Ook het moment van vertrek is volgens Ramjiawan opvallend: "Het is een gek moment om na twee races te vertrekken, maar het komt wel perfect uit om bij Aston Martin aan de slag te gaan. Hij moet alleen eerst zijn garden leave-periode uitzitten." Het feit dat Aston Martin met een statement kwam, terwijl dat niet per se nodig was, voedt volgens hem de geruchten alleen maar: "Als het niet waar is, reageer er dan niet op."

