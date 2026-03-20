Mol en Plooij duiken in de verjonging van de F1-grid: "Ze krijgen een kans"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

De Formule 1-grid ondergaat momenteel een flinke verjongingskuur. Met de recente overwinning van Andrea Kimi Antonelli in China en het debuut van de 18-jarige Arvid Lindblad in Australië zijn er duidelijke voorbeelden van deze trend. Aan de tafel van Ziggo Sport wordt geconstateerd dat de sport in een nieuwe fase is beland. "De coureurs worden steeds jonger. Is dat toeval of zegt dat iets?"

De verschuiving naar een jongere grid heeft volgens de analisten vooral te maken met de kansen die tegenwoordig worden geboden. In het verleden was er simpelweg minder ruimte voor aanstormend talent, ongeacht hun snelheid of potentieel. "Ze krijgen een kans. Vroeger was dat misschien helemaal nog niet zoveel. Waren die jonge mensen misschien net zo talentvol, maar kregen ze geen kans. Nu krijgen ze een kans en pakken ze hem", zo stelt Plooij in Race Café.

Geen opleidingstrajecten

Een groot verschil met de huidige situatie is het ontbreken van gestructureerde juniorenprogramma's in de eerdere decennia. Tegenwoordig worden talenten zoals Antonelli al op zeer jonge leeftijd door teams als Mercedes opgepikt en intensief begeleid. In het verleden stonden coureurs er echter vaak alleen voor en moesten zij zelf hun weg naar de top financieren, zonder de steun van een groot fabrieksteam. "Er waren vroeger geen opleidingsprogramma's. Vroeger werd je niet onder de vleugels genomen", zo voegt Mol toe.

Scouten vanaf de kartbaan

Vandaag de dag is de aanpak van teams volledig veranderd. De zoektocht naar de nieuwe wereldkampioen begint niet meer in de Formule 2 of Formule 3, maar al veel eerder. Scouts van de grote teams zijn tegenwoordig vaste gasten bij kartwedstrijden voor kinderen, om de grootste talenten al in een vroeg stadium aan zich te binden. Nicky Catsburg vertelt erover: "Tegenwoordig staan de scouts echt gewoon langs de zijlijn bij de kartbaan. Dat gebeurt al zo jong", zo wordt geconstateerd. "Ik geloof dat Kimi nog geen tien was toen die al onder de vleugels van Toto richting de Formule 1 mocht gaan dromen", zo luidt het citaat.

Gerelateerd

Mercedes Andrea Kimi Antonelli

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Antonelli wil samen met Verstappen racen in endurancerace: "Zou supercool zijn"

Antonelli wil samen met Verstappen racen in endurancerace: "Zou supercool zijn"

  • 1 uur geleden
  • 1
Verzoening tussen vader Antonelli en Mercedes na bonje in 2025: "De lucht is geklaard"

Verzoening tussen vader Antonelli en Mercedes na bonje in 2025: "De lucht is geklaard"

  • Vandaag 14:30
Wolff slaat hard terug richting 'vermoeiende' concurrentie: "Verklikken bij de FIA..."

Wolff slaat hard terug richting 'vermoeiende' concurrentie: "Verklikken bij de FIA..."

  • Vandaag 12:14
  • 5
Antonelli gewaarschuwd voor Russell: "Hij is niet je vriend"

Antonelli gewaarschuwd voor Russell: "Hij is niet je vriend"

  • 18 maart 2026 16:00
  • 8
Mercedes breidt managementteam uit: Lord officieel plaatsvervangend teambaas

Mercedes breidt managementteam uit: Lord officieel plaatsvervangend teambaas

  • 3 uur geleden
Wolff reageert fel op "totale onzin" van Red Bull: 'Wat Mekies toen tegen me zei...'

Wolff reageert fel op "totale onzin" van Red Bull: 'Wat Mekies toen tegen me zei...'

  • Vandaag 13:57
  • 2

Net binnen

19:00
De Vries helpt McLaren in nieuw Formule 1-tijdperk: "We werken nauw samen"
18:30
Clear over Verstappen: "Als hij op P1 lag, zou hij hetzelfde zeggen"
17:59
Antonelli wil samen met Verstappen racen in endurancerace: "Zou supercool zijn"
16:37
Stroll komt met statement over Newey: "Geen commentaar op geruchten"
16:00
Wheatley vertrekt per direct bij het team van Audi: weg naar Aston Martin open
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht' Max Verstappen

Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht'

Gisteren 15:28 2
Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen" Max Verstappen

Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen"

Gisteren 10:29 9
Stelling: Verstappen gaat te ver in zijn keiharde kritiek op de Formule 1 Geef je mening

Stelling: Verstappen gaat te ver in zijn keiharde kritiek op de Formule 1

Gisteren 09:29 10
Danner over Verstappen: "Hij komt over als een eerlijke kerel" MAX VERSTAPPEN

Danner over Verstappen: "Hij komt over als een eerlijke kerel"

Gisteren 08:29
