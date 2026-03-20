Mol en Plooij duiken in de verjonging van de F1-grid: "Ze krijgen een kans"
Mol en Plooij duiken in de verjonging van de F1-grid: "Ze krijgen een kans"
De Formule 1-grid ondergaat momenteel een flinke verjongingskuur. Met de recente overwinning van Andrea Kimi Antonelli in China en het debuut van de 18-jarige Arvid Lindblad in Australië zijn er duidelijke voorbeelden van deze trend. Aan de tafel van Ziggo Sport wordt geconstateerd dat de sport in een nieuwe fase is beland. "De coureurs worden steeds jonger. Is dat toeval of zegt dat iets?"
De verschuiving naar een jongere grid heeft volgens de analisten vooral te maken met de kansen die tegenwoordig worden geboden. In het verleden was er simpelweg minder ruimte voor aanstormend talent, ongeacht hun snelheid of potentieel. "Ze krijgen een kans. Vroeger was dat misschien helemaal nog niet zoveel. Waren die jonge mensen misschien net zo talentvol, maar kregen ze geen kans. Nu krijgen ze een kans en pakken ze hem", zo stelt Plooij in Race Café.
Geen opleidingstrajecten
Een groot verschil met de huidige situatie is het ontbreken van gestructureerde juniorenprogramma's in de eerdere decennia. Tegenwoordig worden talenten zoals Antonelli al op zeer jonge leeftijd door teams als Mercedes opgepikt en intensief begeleid. In het verleden stonden coureurs er echter vaak alleen voor en moesten zij zelf hun weg naar de top financieren, zonder de steun van een groot fabrieksteam. "Er waren vroeger geen opleidingsprogramma's. Vroeger werd je niet onder de vleugels genomen", zo voegt Mol toe.
Scouten vanaf de kartbaan
Vandaag de dag is de aanpak van teams volledig veranderd. De zoektocht naar de nieuwe wereldkampioen begint niet meer in de Formule 2 of Formule 3, maar al veel eerder. Scouts van de grote teams zijn tegenwoordig vaste gasten bij kartwedstrijden voor kinderen, om de grootste talenten al in een vroeg stadium aan zich te binden. Nicky Catsburg vertelt erover: "Tegenwoordig staan de scouts echt gewoon langs de zijlijn bij de kartbaan. Dat gebeurt al zo jong", zo wordt geconstateerd. "Ik geloof dat Kimi nog geen tien was toen die al onder de vleugels van Toto richting de Formule 1 mocht gaan dromen", zo luidt het citaat.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Net binnen
Veel gelezen
