Verzoening tussen vader Antonelli en Mercedes na bonje in 2025: "De lucht is geklaard"
Verzoening tussen vader Antonelli en Mercedes na bonje in 2025: "De lucht is geklaard"
Marco Antonelli, de vader van Kimi Antonelli, en Mercedes-teambaas Toto Wolff zouden de plooien gladgestreken hebben na een periode van spanningen. Na een opvallende afwezigheid in de hospitality van de Duitse renstal tijdens de tweede helft van vorig jaar, werd de vader van de jonge Grand Prix-winnaar in China weer hartelijk onthaald door de teamleiding.
Dat vertelt Jacky Martens in de podcast Paddock Access. De verzoening komt op een sportief hoogtepunt voor de familie Antonelli. Kimi schreef afgelopen weekend geschiedenis in China door op een leeftijd van negentien jaar en 202 dagen de jongste pole-sitter ooit te worden, waarna hij ook zijn eerste overwinning in de Formule 1 opeiste. De beelden van een emotionele omhelzing tussen Marco Antonelli en Wolff na de race markeerden het einde van een schijnbare breuk tussen beide partijen.
Afwezigheid in de hospitality
Martens merkte op dat de relatie tussen het kamp-Antonelli en Mercedes vorig jaar niet altijd vlekkeloos verliep. "Vorig seizoen moet er iets zijn gebeurd, want op een gegeven moment in de tweede helft van het jaar zagen we hem helemaal niet meer in de hospitality bij Mercedes, wat best vreemd is, zeker wanneer je zoon zo jong is als Kimi", aldus Martens. De journalist van De Limburger benadrukt dat het essentieel is om in dergelijke situaties dicht bij het team te blijven. "Ik zag Marco Antonelli van tijd tot tijd in de paddock, maar hij was nooit bij Mercedes; hij was altijd bij de hospitality van de Formule 1, en er is iets veranderd", stelt hij. Hoewel de exacte reden voor de eerdere afstandelijkheid onduidelijk blijft, lijkt de kou inmiddels volledig uit de lucht te zijn.
De lucht geklaard
Martens zag in China een heel ander beeld van de verstandhouding tussen de betrokkenen. "Ik weet niet wat er is gebeurd, maar er moeten gesprekken zijn geweest tussen de kant van Antonelli en ook tussen Mercedes, want we zagen Marco Antonelli, we zagen hem bij Mercedes, we zagen hem Toto Wolff omhelzen", legt de journalist uit. Volgens hem maakt de recente overwinning van Kimi het verhaal compleet. "Dus ik denk dat ze de lucht hebben geklaard, en dan gebeurt dit allemaal, Kimi die zijn eerste overwinning pakt terwijl zijn vader daar was, dat maakt het alleen maar beter", besluit Martens. De sportieve successen van Mercedes overschaduwen momenteel de eerdere strubbelingen in de coulissen.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Wolff slaat hard terug richting 'vermoeiende' concurrentie: "Verklikken bij de FIA..."
- Vandaag 12:14
- 5
Wolff reageert fel op "totale onzin" van Red Bull: 'Wat Mekies toen tegen me zei...'
- Vandaag 13:57
- 2
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht'
Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen"
Stelling: Verstappen gaat te ver in zijn keiharde kritiek op de Formule 1
Danner over Verstappen: "Hij komt over als een eerlijke kerel"
Net binnen
De Vries helpt McLaren in nieuw Formule 1-tijdperk: "We werken nauw samen"
- 2 minuten geleden
Clear over Verstappen: "Als hij op P1 lag, zou hij hetzelfde zeggen"
- 33 minuten geleden
Antonelli wil samen met Verstappen racen in endurancerace: "Zou supercool zijn"
- 1 uur geleden
- 1
Mol en Plooij duiken in de verjonging van de F1-grid: "Ze krijgen een kans"
- 1 uur geleden
Stroll komt met statement over Newey: "Geen commentaar op geruchten"
- 2 uur geleden
- 1
Wheatley vertrekt per direct bij het team van Audi: weg naar Aston Martin open
- 3 uur geleden
- 6
Veel gelezen
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
- 8 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart