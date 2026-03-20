Marco Antonelli, de vader van Kimi Antonelli, en Mercedes-teambaas Toto Wolff zouden de plooien gladgestreken hebben na een periode van spanningen. Na een opvallende afwezigheid in de hospitality van de Duitse renstal tijdens de tweede helft van vorig jaar, werd de vader van de jonge Grand Prix-winnaar in China weer hartelijk onthaald door de teamleiding.

Dat vertelt Jacky Martens in de podcast Paddock Access. De verzoening komt op een sportief hoogtepunt voor de familie Antonelli. Kimi schreef afgelopen weekend geschiedenis in China door op een leeftijd van negentien jaar en 202 dagen de jongste pole-sitter ooit te worden, waarna hij ook zijn eerste overwinning in de Formule 1 opeiste. De beelden van een emotionele omhelzing tussen Marco Antonelli en Wolff na de race markeerden het einde van een schijnbare breuk tussen beide partijen.

Afwezigheid in de hospitality

Martens merkte op dat de relatie tussen het kamp-Antonelli en Mercedes vorig jaar niet altijd vlekkeloos verliep. "Vorig seizoen moet er iets zijn gebeurd, want op een gegeven moment in de tweede helft van het jaar zagen we hem helemaal niet meer in de hospitality bij Mercedes, wat best vreemd is, zeker wanneer je zoon zo jong is als Kimi", aldus Martens. De journalist van De Limburger benadrukt dat het essentieel is om in dergelijke situaties dicht bij het team te blijven. "Ik zag Marco Antonelli van tijd tot tijd in de paddock, maar hij was nooit bij Mercedes; hij was altijd bij de hospitality van de Formule 1, en er is iets veranderd", stelt hij. Hoewel de exacte reden voor de eerdere afstandelijkheid onduidelijk blijft, lijkt de kou inmiddels volledig uit de lucht te zijn.

De lucht geklaard

Martens zag in China een heel ander beeld van de verstandhouding tussen de betrokkenen. "Ik weet niet wat er is gebeurd, maar er moeten gesprekken zijn geweest tussen de kant van Antonelli en ook tussen Mercedes, want we zagen Marco Antonelli, we zagen hem bij Mercedes, we zagen hem Toto Wolff omhelzen", legt de journalist uit. Volgens hem maakt de recente overwinning van Kimi het verhaal compleet. "Dus ik denk dat ze de lucht hebben geklaard, en dan gebeurt dit allemaal, Kimi die zijn eerste overwinning pakt terwijl zijn vader daar was, dat maakt het alleen maar beter", besluit Martens. De sportieve successen van Mercedes overschaduwen momenteel de eerdere strubbelingen in de coulissen.

