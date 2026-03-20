De krachtsverhoudingen binnen de Red Bull-familie lijken dit jaar op hun kop te staan. Waar Red Bull Racing normaal gesproken de toon zet, is het momenteel zusterteam Racing Bulls dat de nieuwe Ford-krachtbron beter onder de knie heeft. Terwijl Max Verstappen worstelt met een nukkige RB22, laat de VCARB 03 zien dat de DM01-motor wel degelijk over enorme potentie beschikt. Volgens recente analyses van Autosport benut het team uit Faenza de hybride-systemen momenteel effectiever dan het hoofdteam uit Milton Keynes.

Het grote verschil zit hem in de manier waarop de elektrische energie van de Ford-krachtbron wordt ingezet. De VCARB 03 maakt gebruik van een specifieke hybride-mapping die gericht is op het behouden van een hoge topsnelheid aan het einde van rechte stukken. Waar de concurrentie vaak te maken krijgt met 'super clipping' - het wegvallen van elektrisch vermogen aan het einde van een recht stuk - blijft de Racing Bulls wat langer doortrekken. Dit maakt de auto niet alleen snel in de kwalificatie, maar ook lastig in te halen tijdens de race. Red Bull Racing probeert de energie juist over de hele ronde te verdelen, maar door een gebrek aan mechanische grip en balans pakt die strategie momenteel verkeerd uit.

Chassisproblemen overschaduwen Ford-motor bij Red Bull

Hoewel de motor een sterk punt is, kampt het fabrieksteam van Red Bull met een chassis dat simpelweg tekortschiet. De RB22, ontworpen onder leiding van Pierre Waché, heeft last van overgewicht en een onvoorspelbare aerodynamica. Een fan wist in China stiekem foto's te maken van de FIA-weegbrug, waar te zien was dat de Red Bull bijna twintig kilogram te zwaar is. Dit zorgt ervoor dat Verstappen het potentieel van de krachtbron niet kan vertalen naar competitieve rondetijden. De viervoudig wereldkampioen kende een moeizaam weekend in Shanghai en uitte na afloop zijn frustraties over de wegligging. Hij omschreef de auto zelfs als "onbestuurbaar".

Racing Bulls profiteert van eigen filosofie

Bij Racing Bulls lijkt de rust juist te zijn teruggekeerd onder de technische leiding van Tim Goss. Hoewel het team gebruikmaakt van power units en versnellingsbakken van Red Bull Ford, varen ze qua energiemanagement een volledig eigen koers. Dit werpt tot dusver zijn vruchten af in de WK-stand. Liam Lawson staat momenteel negende met acht punten, precies evenveel als Verstappen. De 18-jarige rookie Arvid Lindblad volgt daar vlak achter met vier punten. Hij had een lastig weekend in China waar een safety car zijn strategie dwarsboomde, maar in Australië was hij erg indrukwekkend, toen hij zelfs eventjes voor het podium vocht met Lewis Hamilton. In het constructeurskampioenschap staan beide Red Bull-teams nu zelfs op gelijke hoogte met twaalf punten, ver achter koploper Mercedes.

Ondanks dat er berichten zijn dat Red Bull het zusterteam moet verkopen bij de volgende commerciële deal tussen de Formule 1 en de teams, laat dit wel zien dat het als twee compleet aparte formaties gerund worden.

