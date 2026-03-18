close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Credit for photo: Red Bull Content Pool

'Red Bull Racing wordt door Formule 1 gedwongen zusterteam te verkopen'

'Red Bull Racing wordt door Formule 1 gedwongen zusterteam te verkopen'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Red Bull moet over een aantal jaar waarschijnlijk afscheid nemen van Racing Bulls. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde F1-journalist Joe Saward, die veel focust op de business-kant van de koningsklasse, gaat het in de Formule 1 namelijk verboden worden om meerdere teams onder één eigenaar te hebben. Hiermee krijgt een discussie die al jaren boven de paddock hangt een nieuwe en dwingende wending.

Het is niet voor het eerst dat de constructie van Red Bull met een zusterteam onder vuur ligt. Al enige jaren geleden was er sprake van dat Red Bull afstand moest nemen van Racing Bulls, omdat de concurrentie het oneerlijk vond om meerdere teams te bezitten. Vooral Zak Brown, de CEO van McLaren, sprak zich hier luid over uit. Volgens Saward is de situatie inmiddels veranderd van een sluimerend ongenoegen naar toenemende gesprekken in de paddock om het bezit van meerdere teams door één eigenaar definitief te verbieden. Dat laat hij weten in zijn nieuwsbrief.

Tegenstanders vrezen voor politieke invloed

De grootste zorg van de concurrerende teams ligt op het politieke vlak. Tegenstanders vinden dat één eigenaar te veel politieke invloed heeft, bijvoorbeeld bij stemmingen over nieuwe reglementen. In de praktijk komt het er op neer dat wanneer Red Bull Racing tegen een bepaald voorstel is, Racing Bulls die lijn simpelweg volgt. Hierdoor zou de eigenaar van de twee teams een onevenredig grote vinger in de pap hebben bij het bepalen van de koers van de Formule 1.

Deadline gekoppeld aan nieuwe commerciële deal

Hoewel een gedwongen verkoop niet van vandaag op morgen zal plaatsvinden, lijkt er wel een duidelijke horizon te zijn. Saward noemt daarbij het jaartal voor de aanpassing van het reglement dat niet willekeurig uitgekozen is: 2031, het moment dat er een nieuwe commerciële deal tussen de teams en de Formule 1 ondertekend moet worden. Tot die tijd lijkt Red Bull de ruimte te hebben, maar de druk vanuit de Formule 1-organisatie en de FIA om naar elf volledig onafhankelijke constructeurs te gaan, neemt toe.

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert

  • 3 uur geleden
  • 6
Nürburgring-organisatie maakt entry list voor NLS2 bekend met Verstappen

  • Vandaag 16:24
  • 44
Geheime foto's tonen probleem Red Bull, 'F1 dwingt Red Bull team te verkopen' | GPFans Recap

  • 12 minuten geleden
Verstappen reed door misverstand onnodig te langzaam: "Waarom zegt niemand mij dat?"

  • Vandaag 14:24
  • 5
Van Der Gijp twijfelt aan kwaliteiten Verstappen: "Vreselijk, hij kan dit niet"

  • Vandaag 12:01
  • 14
Geen paniek: waarom het Formule 1-seizoen van Verstappen absoluut nog niet verloren is

  • Gisteren 11:20
  • 6

Net binnen

21:46
Recap
21:14
20:37
19:20
18:54
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert

3 uur geleden 6
Verstappen dit weekend in actie op Nordschleife: "Daar draait het voor mij om"

Vandaag 12:29
Formule 1-weekend Japan gaat extreem wisselende weersomstandigheden tegemoet

Vandaag 10:25
'Aston Martin wil Newey ontslaan, Horner mogelijke opvolger als teambaas'

Gisteren 14:42 7
Ontdek het op Google Play
x