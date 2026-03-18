'Red Bull Racing wordt door Formule 1 gedwongen zusterteam te verkopen'
Red Bull moet over een aantal jaar waarschijnlijk afscheid nemen van Racing Bulls. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde F1-journalist Joe Saward, die veel focust op de business-kant van de koningsklasse, gaat het in de Formule 1 namelijk verboden worden om meerdere teams onder één eigenaar te hebben. Hiermee krijgt een discussie die al jaren boven de paddock hangt een nieuwe en dwingende wending.
Het is niet voor het eerst dat de constructie van Red Bull met een zusterteam onder vuur ligt. Al enige jaren geleden was er sprake van dat Red Bull afstand moest nemen van Racing Bulls, omdat de concurrentie het oneerlijk vond om meerdere teams te bezitten. Vooral Zak Brown, de CEO van McLaren, sprak zich hier luid over uit. Volgens Saward is de situatie inmiddels veranderd van een sluimerend ongenoegen naar toenemende gesprekken in de paddock om het bezit van meerdere teams door één eigenaar definitief te verbieden. Dat laat hij weten in zijn nieuwsbrief.
Tegenstanders vrezen voor politieke invloed
De grootste zorg van de concurrerende teams ligt op het politieke vlak. Tegenstanders vinden dat één eigenaar te veel politieke invloed heeft, bijvoorbeeld bij stemmingen over nieuwe reglementen. In de praktijk komt het er op neer dat wanneer Red Bull Racing tegen een bepaald voorstel is, Racing Bulls die lijn simpelweg volgt. Hierdoor zou de eigenaar van de twee teams een onevenredig grote vinger in de pap hebben bij het bepalen van de koers van de Formule 1.
Deadline gekoppeld aan nieuwe commerciële deal
Hoewel een gedwongen verkoop niet van vandaag op morgen zal plaatsvinden, lijkt er wel een duidelijke horizon te zijn. Saward noemt daarbij het jaartal voor de aanpassing van het reglement dat niet willekeurig uitgekozen is: 2031, het moment dat er een nieuwe commerciële deal tussen de teams en de Formule 1 ondertekend moet worden. Tot die tijd lijkt Red Bull de ruimte te hebben, maar de druk vanuit de Formule 1-organisatie en de FIA om naar elf volledig onafhankelijke constructeurs te gaan, neemt toe.
