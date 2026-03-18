Geheime foto's tonen probleem Red Bull, 'F1 dwingt Red Bull team te verkopen' | GPFans Recap

We hebben er al twee Grands Prix opzitten en we hebben nog genoeg te bespreken na het F1-sprintweekend in China. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

De door Ford aangedreven Red Bull RB22 zou met meerdere problemen kampen. Eén daarvan is het overgewicht, zo blijkt uit foto's die stiekem gemaakt werden op het Shanghai International Circuit. Misverstand tussen Max Verstappen en race-engineer Gianpiero Lambiase hielp ook niet bepaald mee. Over Lambiase gesproken, Aston Martin is opzoek naar een nieuwe teambaas, aangezien Adrian Newey slechts een tijdelijke oplossing was gedurende de herstructurering van het management. De Brit zou het aanbod echter afgeslagen hebben. Verder gaat Toto Wolff in op een verzoek van George Russell, wordt Red Bull mogelijk gedwongen Racing Bulls te verkopen en is er een mogelijke technische overtreding gezien bij Mercedes.

F1-fan legt 'stiekem' FIA-data bloot: gewicht F1-auto's onthuld in China

Het blijkt dat de teams nog altijd kampen met het behalen van het minimumgewicht binnen de huidige Formule 1. Een Formule 1-fan stond afgelopen weekend in Shanghai zo gepositioneerd dat hij alle data van de FIA over het gewicht van de auto's kon vastleggen. De geheime foto's werden op het internet gezet en vervolgens verspreid. Hieruit blijkt dat Red Bull Racing flink wat problemen heeft om op gewicht te komen. Lees hier het hele artikel over het gewicht van de verschillende F1-auto's.

Wolff wijst naar 'verzoek' Russell: 'Hij wil laten zien dat Max niet de beste is'

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft gehoord dat George Russell het liefst Max Verstappen als teamgenoot wil. De Oostenrijker heeft de afgelopen jaren zijn interesse in de Nederlander niet onder stoelen of banken geschoven, maar in een gesprek met de Chinese televisie kiest de teambaas van Mercedes voor een nieuwe aanpak. "Er gingen vorig jaar geruchten dat we interesse hadden in Max. Maar ik denk dat George dat zegt omdat Max momenteel als de beste coureur wordt beschouwd, en George wil laten zien dat hij niet de beste is." Lees hier het hele artikel over het verzoek van George Russell.

Verstappen reed door misverstand onnodig te langzaam: "Waarom zegt niemand mij dat?"

Het raceweekend in China is er een dat Red Bull Racing nog flink zal analyseren. In aanloop naar het weekend werd er nog gesproken over mogelijke kansen op de zege, maar al snel bleek dat de balans van de RB22 niet gevonden kon worden. Daardoor konden Verstappen en teamgenoot Isack Hadjar niet voluit pushen. Tot overmaat van ramp moest Verstappen zijn race vroegtijdig staken vanwege technische problemen, terwijl Hadjar uiteindelijk als achtste over de streep kwam. Vóór zijn uitvalbeurt was de viervoudig wereldkampioen ook nog eens onnodig te langzaam aan het rijden. Lees hier het hele artikel over het misverstand bij Max Verstappen tijdens de GP van China.

'Red Bull Racing wordt door Formule 1 gedwongen zusterteam te verkopen'

Red Bull moet over een aantal jaar waarschijnlijk afscheid nemen van Racing Bulls. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde F1-journalist Joe Saward, die veel focust op de business-kant van de koningsklasse, gaat het in de Formule 1 namelijk verboden worden om meerdere teams onder één eigenaar te hebben. Vooral McLaren-CEO Zak Brown sprak zich erover uit dat het oneerlijk zou zijn. Met een mogelijk verbod krijgt een discussie die al jaren boven de paddock hangt een nieuwe en dwingende wending. Lees hier het hele artikel over de mogelijk gedwongen verkoop van Racing Bulls.

Is de Mercedes illegaal? Trucje met voorvleugel ontdekt na Grand Prix van China

Actieve aerodynamica maakte dit seizoen haar intrede in de Formule 1. Daar zijn natuurlijk allerlei technische regels aan verbonden. Er is echter mogelijk een reglement waar Mercedes zich niet aan houdt, zo heeft GPFans ontdekt na beelden van de Grand Prix van China. De FIA is er namelijk duidelijk over dat een auto er niet langer dan 400 milliseconde (0,4 seconde) over mag doen om volledig van de ene naar de andere modus te gaan, zo geeft Artikel 3.10.10.o van sectie C aan. Maar bij 30fps-opnames van Russell wordt duidelijk dat zijn voorvleugel er 24 frames over doet om van de 'rechte stuk'-modus naar de 'bochten'-modus gaat bij het aanremmen voor de haarspeldbocht. Dat komt overeen met 0,8 seconde. Lees hier het hele artikel over een mogelijk illegaal trucje bij Mercedes.

'Paniekmodus bij Aston Martin: Verstappens engineer Lambiase wijst aanbod af'

Aston Martin is onder leiding van Adrian Newey een actieve zoektocht gestart naar een nieuwe teambaas. Hoewel Newey momenteel zelf de honneurs waarneemt bij de Britse renstal, is het de bedoeling dat er op korte termijn een permanente opvolger wordt aangesteld. Een van de meest opvallende namen die hiervoor is benaderd, is Gianpiero Lambiase, de vaste race-engineer van Max Verstappen en het huidige head of racing bij Red Bull. Maar een overstap lijkt er voorlopig niet in te zitten, meldt PlanetF1. Lambiase zou het aanbod hebben afgeslagen en is naar verluidt tevreden met zijn huidige positie bij de Oostenrijkse renstal, waar hij nog een contract heeft tot eind 2027. Lees hier het hele artikel over het aanbod van Aston Martin aan Gianpiero Lambiase.

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

