Russell, Verstappen, Wolff, socials

Wolff wijst naar 'verzoek' Russell: 'Hij wil laten zien dat Max niet de beste is'

Russell, Verstappen, Wolff, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS
Wolff wijst naar 'verzoek' Russell: 'Hij wil laten zien dat Max niet de beste is'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft gehoord dat George Russell het liefst Max Verstappen als teamgenoot wil. De Oostenrijker heeft de afgelopen jaren zijn interesse in de Nederlander niet onder stoelen of banken geschoven, maar in een gesprek met de Chinese televisie kiest de teambaas van Mercedes voor een nieuwe aanpak.

Dat Wolff nog altijd loert om de diensten van de viervoudig kampioen over te nemen, is geen geheim. Toch laat het huidige rijdersduo zien dat ook zij het maximale uit de wagen kunnen halen. Zo wist Russell de openingsrace in Melbourne te winnen en schreef Kimi Antonelli zijn eerste zege op zijn naam in China.

Russell wijst naar Verstappen als droomteamgenoot

Russell verklaarde eerder bij hetzelfde medium dat hij zou staan te springen om Verstappen als teamgenoot: “Mijn droomteamgenoot… Nou, ik heb altijd gezegd dat ik graag de teamgenoot van Max [Verstappen] zou willen zijn, omdat ik het gevoel heb dat ik met Lewis de kans heb gehad om rechtstreeks te concurreren met de beste Formule 1-coureur aller tijden. Nu is Max natuurlijk een coureur van ongelooflijk niveau en zou ik ook graag met hem willen strijden, dus… dat is het.”

Wolff: 'Russell wil laten zien dat Verstappen niet de beste is'

Wolff wil zijn vingers niet meer branden aan uitspraken over Verstappen en reageert op de woorden van de klassementsleider: “Er gingen vorig jaar geruchten dat we interesse hadden in Max. Maar ik denk dat George dat zegt omdat Max momenteel als de beste coureur wordt beschouwd, en George wil laten zien dat hij niet de beste is. Ik houd me buiten deze discussie. Het is pas het begin van het seizoen. We zijn erg tevreden met George Russell en Andrea Kimi Antonelli.”

Van Der Gijp twijfelt aan kwaliteiten Verstappen: "Vreselijk, hij kan dit niet"

  • 2 uur geleden
Verstappen reed door misverstand onnodig te langzaam: "Waarom zegt niemand mij dat?"

  • 17 minuten geleden
Verstappen Racing maakt zich klaar voor GT World Challenge Europe met test op Zandvoort

Harvick over Verstappen: 'Instelling verschil van dag en nacht met Hamilton'

  • 3 uur geleden
Ricciardo geniet van Verstappen met startnummer drie: 'Het is cool'

  • Vandaag 09:57
F1-fan legt ‘stiekem’ FIA-data bloot: gewicht F1-auto’s onthuld in China

14:24
14:00
13:29
12:59
12:29
Verstappen dit weekend in actie op Nordschleife: "Daar draait het voor mij om"

Formule 1-weekend Japan gaat extreem wisselende weersomstandigheden tegemoet

'Aston Martin wil Newey ontslaan, Horner mogelijke opvolger als teambaas'

Verstappen hoefde Red Bull niet te overtuigen voor NLS-deelname: "Je ziet zijn gezicht oplichten"

