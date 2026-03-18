Aston Martin is onder leiding van Adrian Newey een actieve zoektocht gestart naar een nieuwe teambaas. Hoewel Newey momenteel zelf de honneurs waarneemt bij de Britse renstal, is het de bedoeling dat er op korte termijn een permanente opvolger wordt aangesteld. Een van de meest opvallende namen die hiervoor is benaderd, is Gianpiero Lambiase, de vaste race-engineer van Max Verstappen en het huidige head of racing bij Red Bull.

De zoektocht naar een nieuwe leider is ingezet nadat de managementstructuur binnen Aston Martin werd gewijzigd. Newey nam in november vorig jaar de rol van teambaas over van Andy Cowell, die zich meer op de achtergrond ging bezighouden met de samenwerking tussen Aston Martin en Honda, maar dit werd altijd beschouwd als een tijdelijke oplossing. Newey wil namelijk voorkomen dat zijn focus op het ontwerpen van de auto verwatert door de administratieve en publieke taken die bij het teambaas-schap komen kijken. In de jacht op versterking is de blik gericht op Milton Keynes, waar Lambiase al jarenlang een cruciale rol speelt in de successen van Verstappen.

Lambiase benaderd voor overstap naar Aston Martin

Newey heeft jarenlang nauw met Lambiase samengewerkt bij Red Bull en is goed op de hoogte van zijn kwaliteiten. Hoewel er een concreet aanbod is gedaan aan de rechterhand van Verstappen, lijkt een overstap er voorlopig niet in te zitten, meldt PlanetF1. Lambiase zou het aanbod hebben afgeslagen en is naar verluidt tevreden met zijn huidige positie bij de Oostenrijkse renstal, waar hij nog een contract heeft tot eind 2027.

Aston Martin kampt ondertussen met enorme problemen met de nieuwe AMR26. Het lijkt onmogelijk om met de Honda aangedreven bolide überhaupt een Grand Prix uit te rijden en het team lijkt in een soort paniekmodus van alles te proberen om maar stabiliteit te vinden.

Meerdere kandidaten op de korrel bij de Britse renstal

Lambiase is niet de enige grote naam die op het lijstje van Aston Martin staat. Ook voormalig McLaren-teambaas Andreas Seidl, die ook veel succes boekte met het Porsche LMP1-team, wordt genoemd als een belangrijke gegadigde. Seidl is momenteel vrij nadat hij vorig jaar vertrok bij de Sauber en Audi en zou per direct beschikbaar zijn. Daarnaast zouden er gesprekken zijn gevoerd met Mattia Binotto en Jonathan Wheatley. Waar Binotto een overstap naar verluidt al heeft afgewezen, is er over de status van een eventueel aanbod aan Wheatley nog geen duidelijkheid. Ook hij is momenteel werkzaam bij Audi, maar persoonlijke overwegingen zouden een terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk aantrekkelijk kunnen maken.