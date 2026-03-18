Verstappen reed door misverstand onnodig te langzaam: "Waarom zegt niemand mij dat?"
Door een misverstand tussen Max Verstappen en Gianpiero Lambiase tijdens de wedstrijd in China heeft de Nederlander onnodig te langzaam gereden. Pas in ronde 35 viel dit op, waarna Verstappen uit frustratie direct op de boordradio klom: “Waarom zegt niemand mij dat?”
Het raceweekend in China is er een dat Red Bull Racing nog flink zal analyseren. In aanloop naar het weekend werd er nog gesproken over mogelijke kansen op de zege, maar al snel bleek dat de balans van de RB22 niet gevonden kon worden. Daardoor konden Verstappen en teamgenoot Isack Hadjar niet voluit pushen. Tot overmaat van ramp moest Verstappen zijn race vroegtijdig staken vanwege technische problemen, terwijl Hadjar uiteindelijk als achtste over de streep kwam.
Misverstand
Verstappen kwam zondagochtend moeizaam weg bij de start. Daardoor moest de Nederlander een inhaalrace inzetten vanaf P20. Uit de communicatie blijkt dat de viervoudig kampioen daarbij onnodig veel tijd heeft verloren door een misverstand. Het draaide allemaal om het besparen van energie richting bocht zes, wat achteraf helemaal niet nodig bleek te zijn.
De coureurs passen zogeheten ‘lift and coast’ toe en gaan daarbij al vóór het rempunt van het gas om zo de elektrische componenten op te laden. Pas in ronde 35 werd duidelijk dat Verstappen in bocht zes aan het liften was, terwijl dit niet nodig was. “Moet ik nu in bocht 6 van het gas of niet?”, vroeg Verstappen in ronde 35 aan ‘GP’. Daarop kwam het antwoord: “Liften is helemaal niet nodig!” Verstappen besefte dat hij onnodig tijd had verloren: “Ik neem hier al een halve race mijn voet van het gas. Waarom zegt niemand mij dat?”
Uiteindelijk viel Verstappen niet veel later uit met technische problemen, wat het moeizame weekend in China nog eens onderstreepte.
