Voormalig Formule 1-coureur Christijan Albers stelt dat het 'DNA van de Formule 1-coureur' langzaam aan het verdwijnen is door de huidige reglementen. Volgens de Nederlander is er gerommeld met de essentie van de sport, waardoor coureurs niet langer in staat zijn om constant maximaal te gaan.

Dat laat hij weten in de Formule 1-podcast van De Telegraaf. De kritiek van Albers volgt na een weekend in China, waarin de frustraties over de nieuwe regels breed gedragen werden. Coureurs moeten tegenwoordig constant rekening houden met de energiestromen van de batterij en de staat van de banden, wat volgens de oud-coureur ten koste gaat van het pure racen. Waar coureurs vroeger van de eerste tot de laatste ronde vol gas konden rijden, is de sport nu veranderd in een strategisch steekspel van management.

Artikel gaat verder onder video

Het verdwenen DNA

Albers benadrukt dat de huidige generatie auto's het voor coureurs onmogelijk maakt om hun ware talent te tonen. "Het DNA is weg van de coureur, want de coureur kan namelijk een verschil maken", stelt de analist. "Maar als een coureur namelijk niet meer maximaal kan uitaccelereren, omdat hij een stuk moet sparen met zijn batterij voor een recht stuk, dan haal je dat talent eigenlijk weg. En dat moet het verschil maken in de sport". Volgens de voormalig rijder van onder meer Minardi en Spyker was de situatie in zijn eigen actieve periode onvergelijkbaar met de huidige beperkingen. "In mijn tijd was het wel gewoon zo: gewoon planken. Vanaf ronde één vol gas", herinnert hij zich. Tegenwoordig is de communicatie tussen de engineers en de coureurs volgens Albers verworden tot een soort luchtverkeersleiding, waarbij de rijder constant instructies krijgt over hoe hij met zijn energie moet omgaan.

Verstappen en Leclerc de dupe

De focus op management zorgt er volgens Albers voor dat de echte 'natuurtalenten' op de grid niet meer het verschil kunnen maken dat zij voorheen maakten. Hij wijst daarbij specifiek naar de viervoudig wereldkampioen en de kopman van Ferrari. "De natuuratleten, zoals Verstappen en Leclerc, die zijn daar een beetje de dupe ervan", zo klinkt het. Dit werd eerder dit weekend pijnlijk duidelijk tijdens de kwalificatie in China. Charles Leclerc klaagde over het feit dat het hybride systeem hem afstrafte zodra hij iets extra's probeerde te vinden in de beslissende fase. Ook Max Verstappen uitte zijn onvrede over de kunstmatige aard van het racen, waarbij coureurs elkaar soms eenvoudig voorbijrijden zodra de batterij van de voorganger leeg is. Albers sluit zich bij die kritiek aan: "Het gaat allemaal een beetje om management. Het is toch anders die kwalificatie. Je kan toch niet dat kleine beetje extra brengen, want je moet toch in je achterhoofd houden van: waar is de deployment van de batterij?"