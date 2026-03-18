Kimi Antonelli won afgelopen weekend zijn allereerste Formule 1-race en inmiddels is wel duidelijk dat de Italiaan een mooie toekomst tegemoet gaat. In GPFans Raceteam wordt met name zijn bescheiden en rustige karakter gezien als een mooie eigenschap voor de toekomst.

De 19-jarige Mercedes-coureur kende afgelopen zondag een historisch weekend tijdens de Grand Prix van China. Antonelli wist daar niet alleen beslag te leggen op de pole position, maar schreef ook de overwinning op zijn naam. Daarmee werd hij de jongste polesitter ooit en de eerste Italiaanse racewinnaar in twintig jaar tijd. Ondanks deze explosieve start van zijn loopbaan, blijft de coureur met beide benen op de grond staan. Algemeen Formule 1-expert en redacteur Brian van Hinthum schetst een portret van een jongen die nog moet wennen aan de enorme schijnwerpers van de Formule 1. "Ik vind het zelf echt een leuk ventje ook. Vorig jaar ook, als wij in de paddock waren en ik sprak hem, echt een super beleefde, verlegen jongen ", zo vertelt de redacteur.

Contrast met Russell

Volgens Van Hinthum past Antonelli niet in het klassieke plaatje van de luidruchtige topsporter: "Het is verder geen braniemaker of een gast met een grote waffel." Binnen het team van Mercedes zorgt de persoonlijkheid van Antonelli voor een interessant contrast met zijn teamgenoot George Russell. Waar Russell wordt gezien als de gepolijste en zelfverzekerde leider van het team, wordt de Italiaan omschreven als een ruwe diamant die buiten de auto nog een zekere jeugdige onschuld uitstraalt. Toch lijkt die verlegenheid in de paddock zijn prestaties op de baan niet in de weg te zitten. Na zijn winst in China was de coureur zichtbaar geëmotioneerd en gaf hij toe dat hij zichzelf in de slotfase bijna een hartaanval bezorgde door een verremming.

Toekomstverwachtingen

Hoewel Toto Wolff probeert de druk bij de jonge rijder weg te houden door te stellen dat hij dit jaar nog geen wereldkampioen hoeft te worden, zijn de verwachtingen bij het publiek hooggespannen. Van Hinthum verwacht dat de Formule 1-fans nog veel plezier gaan beleven aan de bescheiden Mercedes-coureur. "Ik denk dat we dit jaar nog wel vaker leuke dingen van hem gaan zien", aldus de redacteur. Met zijn overwinning in China heeft Antonelli in ieder geval bewezen dat hij, ondanks zijn verlegen karakter, op het circuit zijn mannetje staat.

