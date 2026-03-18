close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Kimi Antonelli, Bahrain, 2026

Complimenten voor 'verlegen jongen' Antonelli: "Geen gast met een grote waffel"

Max Verstappen, Kimi Antonelli, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO
2 reacties

Redactie

Kimi Antonelli won afgelopen weekend zijn allereerste Formule 1-race en inmiddels is wel duidelijk dat de Italiaan een mooie toekomst tegemoet gaat. In GPFans Raceteam wordt met name zijn bescheiden en rustige karakter gezien als een mooie eigenschap voor de toekomst.

De 19-jarige Mercedes-coureur kende afgelopen zondag een historisch weekend tijdens de Grand Prix van China. Antonelli wist daar niet alleen beslag te leggen op de pole position, maar schreef ook de overwinning op zijn naam. Daarmee werd hij de jongste polesitter ooit en de eerste Italiaanse racewinnaar in twintig jaar tijd. Ondanks deze explosieve start van zijn loopbaan, blijft de coureur met beide benen op de grond staan. Algemeen Formule 1-expert en redacteur Brian van Hinthum schetst een portret van een jongen die nog moet wennen aan de enorme schijnwerpers van de Formule 1. "Ik vind het zelf echt een leuk ventje ook. Vorig jaar ook, als wij in de paddock waren en ik sprak hem, echt een super beleefde, verlegen jongen ", zo vertelt de redacteur.

Contrast met Russell

Volgens Van Hinthum past Antonelli niet in het klassieke plaatje van de luidruchtige topsporter: "Het is verder geen braniemaker of een gast met een grote waffel." Binnen het team van Mercedes zorgt de persoonlijkheid van Antonelli voor een interessant contrast met zijn teamgenoot George Russell. Waar Russell wordt gezien als de gepolijste en zelfverzekerde leider van het team, wordt de Italiaan omschreven als een ruwe diamant die buiten de auto nog een zekere jeugdige onschuld uitstraalt. Toch lijkt die verlegenheid in de paddock zijn prestaties op de baan niet in de weg te zitten. Na zijn winst in China was de coureur zichtbaar geëmotioneerd en gaf hij toe dat hij zichzelf in de slotfase bijna een hartaanval bezorgde door een verremming.

Toekomstverwachtingen

Hoewel Toto Wolff probeert de druk bij de jonge rijder weg te houden door te stellen dat hij dit jaar nog geen wereldkampioen hoeft te worden, zijn de verwachtingen bij het publiek hooggespannen. Van Hinthum verwacht dat de Formule 1-fans nog veel plezier gaan beleven aan de bescheiden Mercedes-coureur. "Ik denk dat we dit jaar nog wel vaker leuke dingen van hem gaan zien", aldus de redacteur. Met zijn overwinning in China heeft Antonelli in ieder geval bewezen dat hij, ondanks zijn verlegen karakter, op het circuit zijn mannetje staat.

Gisteren 14:42 — 'Aston Martin wil Newey ontslaan, Horner mogelijke opvolger als teambaas'

15 maart 2026 09:53 — Russell ziet Antonelli overwinning pakken in China: "Je eerste race winnen is geweldig"

Gisteren 06:58 — Verstappen jaagt op NLS-zege dit weekend op de Nordschleife: volg live alle actie

16 maart 2026 16:00 — Zorgen om duidelijk kritiekpunt Red Bull: "Ik zou ook helemaal over de zeik zijn"

15 maart 2026 14:33 — Mercedes legaal verklaard na dubbelzege GP China en controles bij de FIA

15 maart 2026 13:47 — Wolff schrikt van wat hij bij Verstappen ziet: "Hij zit echt in een horrorshow"

Aanbevolen door de redactie

GPFans Podcast

Meer podcast
Ontdek het op Google Play
x