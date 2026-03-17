close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Fernando Alonso

Alonso had moeite met voelen van zijn handen en voeten tijdens GP van China

Fernando Alonso — Foto: © IMAGO

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Volgens Fernando Alonso was het onmogelijk om de Grand Prix van China uit te rijden vanwege extreme trillingen in zijn Aston Martin. De Spanjaard moest zijn AMR26 na 33 ronden in de garage parkeren, nadat hij fysieke ongemakken begon te ervaren die het besturen van de auto bemoeilijkten.

De tweevoudig wereldkampioen stelt dat de situatie tijdens de race in Shanghai onhoudbaar werd, wat uiteindelijk leidde tot zijn voortijdige uitvalbeurt. De problemen met de vibraties in de Aston Martin zijn niet nieuw; deze werden al tijdens de testdagen in Bahrein opgemerkt door motorleverancier Honda. Hoewel het team probeerde de problemen te minimaliseren, bereikten de trillingen tijdens de race een kookpunt. Alonso reed op dat moment al op een ronde achterstand, waardoor het team besloot geen onnodige risico's meer te nemen met de gezondheid van de coureur en de betrouwbaarheid van de krachtbron.

Gevoelloosheid

Alonso onthult na afloop van de race dat de trillingen een directe impact hadden op zijn fysieke gesteldheid in de cockpit. "Ik had de race waarschijnlijk sowieso niet kunnen uitrijden. De trillingsniveaus waren erg hoog vandaag", zo citeert PlanetF1 Alonso. De situatie verslechterde naarmate de race vorderde, waarbij de Spanjaard zelfs het gevoel in zijn ledematen verloor. "Op een gegeven moment, van ronde 20 tot 35, had ik moeite om mijn handen en voeten te voelen." De trillingen waren volgens Alonso tijdens de race heviger dan op enig ander moment tijdens het weekend. "Het was vandaag erger dan in elke andere sessie van het weekend, om eerlijk te zijn. Om wat voor reden dan ook, ik weet het niet", zo klinkt het vanuit de cockpit van de Aston Martin-coureur.

Besluit om te stoppen

Teambaas Mike Krack bevestigde dat de beslissing om Alonso naar binnen te halen gebaseerd was op het ongemak dat de coureur ervoer. Volgens Krack speelde de positie in de race ook een rol bij die afweging. "Ik denk dat hij ook zei dat als hij voor de overwinning vecht, het mogelijk is om te rijden. We bevonden ons op dat moment niet in een erg sterke positie, dus het was een beslissing die vrij gemakkelijk te nemen was", zo verklaart de topman.

Vind jij het terecht dat Alonso de auto parkeerde vanwege fysiek ongemak?

10 stemmen

Gerelateerd

Aston Martin Fernando Alonso

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Aston Martin wil Newey ontslaan, Horner mogelijke opvolger als teambaas'

  • 3 uur geleden
Alonso schaart zich achter tirade van Verstappen: 'F1 heeft slechts denkbare show neergezet'

  • 15 maart 2026 12:28
  • 15
Beelden van Alonso die handen van het stuur haalt gaan viraal: "Compleet onacceptabel"

  • 15 maart 2026 13:18
  • 4
Alonso blikt terug op vorige Honda-debacle: "Het leek alsof ik gestoord was"

  • 14 maart 2026 19:10
  • 1
Woerts: 'FIA moet ingrijpen, anders gaat Formule 1 abonnees verliezen'

  • 1 uur geleden
  • 3
Plooij en Mol zien McLaren stuntelen met Mercedes-motor: "Expertinstellingen niet meegeleverd"

  • 1 uur geleden

Net binnen

16:30
Woerts: 'FIA moet ingrijpen, anders gaat Formule 1 abonnees verliezen'
15:55
Plooij en Mol zien McLaren stuntelen met Mercedes-motor: "Expertinstellingen niet meegeleverd"
15:22
Hadjar weigert excuses van rivaal na controversieel incident bij GP van China
14:42
'Aston Martin wil Newey ontslaan, Horner mogelijke opvolger als teambaas'
14:00
Wolff onthult reden achter vertrek Aston Martin als klantenteam Mercedes
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

'Aston Martin wil Newey ontslaan, Horner mogelijke opvolger als teambaas'

3 uur geleden
Verstappen hoefde Red Bull niet te overtuigen voor NLS-deelname: "Je ziet zijn gezicht oplichten"

Gisteren 12:20
Windsor over "gekooide" Verstappen: "Wie denkt dat hij dit accepteert, komt bedrogen uit"

Gisteren 10:20 3
Hamilton oneens met Verstappen: "Beste racen dat ik ooit in F1 heb meegemaakt"

Gisteren 09:20 9
Ontdek het op Google Play
x