Volgens Fernando Alonso was het onmogelijk om de Grand Prix van China uit te rijden vanwege extreme trillingen in zijn Aston Martin. De Spanjaard moest zijn AMR26 na 33 ronden in de garage parkeren, nadat hij fysieke ongemakken begon te ervaren die het besturen van de auto bemoeilijkten.

De tweevoudig wereldkampioen stelt dat de situatie tijdens de race in Shanghai onhoudbaar werd, wat uiteindelijk leidde tot zijn voortijdige uitvalbeurt. De problemen met de vibraties in de Aston Martin zijn niet nieuw; deze werden al tijdens de testdagen in Bahrein opgemerkt door motorleverancier Honda. Hoewel het team probeerde de problemen te minimaliseren, bereikten de trillingen tijdens de race een kookpunt. Alonso reed op dat moment al op een ronde achterstand, waardoor het team besloot geen onnodige risico's meer te nemen met de gezondheid van de coureur en de betrouwbaarheid van de krachtbron.

Gevoelloosheid

Alonso onthult na afloop van de race dat de trillingen een directe impact hadden op zijn fysieke gesteldheid in de cockpit. "Ik had de race waarschijnlijk sowieso niet kunnen uitrijden. De trillingsniveaus waren erg hoog vandaag", zo citeert PlanetF1 Alonso. De situatie verslechterde naarmate de race vorderde, waarbij de Spanjaard zelfs het gevoel in zijn ledematen verloor. "Op een gegeven moment, van ronde 20 tot 35, had ik moeite om mijn handen en voeten te voelen." De trillingen waren volgens Alonso tijdens de race heviger dan op enig ander moment tijdens het weekend. "Het was vandaag erger dan in elke andere sessie van het weekend, om eerlijk te zijn. Om wat voor reden dan ook, ik weet het niet", zo klinkt het vanuit de cockpit van de Aston Martin-coureur.

Besluit om te stoppen

Teambaas Mike Krack bevestigde dat de beslissing om Alonso naar binnen te halen gebaseerd was op het ongemak dat de coureur ervoer. Volgens Krack speelde de positie in de race ook een rol bij die afweging. "Ik denk dat hij ook zei dat als hij voor de overwinning vecht, het mogelijk is om te rijden. We bevonden ons op dat moment niet in een erg sterke positie, dus het was een beslissing die vrij gemakkelijk te nemen was", zo verklaart de topman.