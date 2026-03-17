Alonso had moeite met voelen van zijn handen en voeten tijdens GP van China
Volgens Fernando Alonso was het onmogelijk om de Grand Prix van China uit te rijden vanwege extreme trillingen in zijn Aston Martin. De Spanjaard moest zijn AMR26 na 33 ronden in de garage parkeren, nadat hij fysieke ongemakken begon te ervaren die het besturen van de auto bemoeilijkten.
De tweevoudig wereldkampioen stelt dat de situatie tijdens de race in Shanghai onhoudbaar werd, wat uiteindelijk leidde tot zijn voortijdige uitvalbeurt. De problemen met de vibraties in de Aston Martin zijn niet nieuw; deze werden al tijdens de testdagen in Bahrein opgemerkt door motorleverancier Honda. Hoewel het team probeerde de problemen te minimaliseren, bereikten de trillingen tijdens de race een kookpunt. Alonso reed op dat moment al op een ronde achterstand, waardoor het team besloot geen onnodige risico's meer te nemen met de gezondheid van de coureur en de betrouwbaarheid van de krachtbron.
Gevoelloosheid
Alonso onthult na afloop van de race dat de trillingen een directe impact hadden op zijn fysieke gesteldheid in de cockpit. "Ik had de race waarschijnlijk sowieso niet kunnen uitrijden. De trillingsniveaus waren erg hoog vandaag", zo citeert PlanetF1 Alonso. De situatie verslechterde naarmate de race vorderde, waarbij de Spanjaard zelfs het gevoel in zijn ledematen verloor. "Op een gegeven moment, van ronde 20 tot 35, had ik moeite om mijn handen en voeten te voelen." De trillingen waren volgens Alonso tijdens de race heviger dan op enig ander moment tijdens het weekend. "Het was vandaag erger dan in elke andere sessie van het weekend, om eerlijk te zijn. Om wat voor reden dan ook, ik weet het niet", zo klinkt het vanuit de cockpit van de Aston Martin-coureur.
Besluit om te stoppen
Teambaas Mike Krack bevestigde dat de beslissing om Alonso naar binnen te halen gebaseerd was op het ongemak dat de coureur ervoer. Volgens Krack speelde de positie in de race ook een rol bij die afweging. "Ik denk dat hij ook zei dat als hij voor de overwinning vecht, het mogelijk is om te rijden. We bevonden ons op dat moment niet in een erg sterke positie, dus het was een beslissing die vrij gemakkelijk te nemen was", zo verklaart de topman.
Aanbevolen door de redactie
'Aston Martin wil Newey ontslaan, Horner mogelijke opvolger als teambaas'
Verstappen hoefde Red Bull niet te overtuigen voor NLS-deelname: "Je ziet zijn gezicht oplichten"
Windsor over "gekooide" Verstappen: "Wie denkt dat hij dit accepteert, komt bedrogen uit"
Hamilton oneens met Verstappen: "Beste racen dat ik ooit in F1 heb meegemaakt"
- 35 minuten geleden
Woerts: 'FIA moet ingrijpen, anders gaat Formule 1 abonnees verliezen'
- 1 uur geleden
- 3
Plooij en Mol zien McLaren stuntelen met Mercedes-motor: "Expertinstellingen niet meegeleverd"
- 1 uur geleden
Hadjar weigert excuses van rivaal na controversieel incident bij GP van China
- 2 uur geleden
'Aston Martin wil Newey ontslaan, Horner mogelijke opvolger als teambaas'
- 3 uur geleden
Wolff onthult reden achter vertrek Aston Martin als klantenteam Mercedes
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Australië
- 11 maart
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari