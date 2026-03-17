De analisten van Ziggo Sport Racing plaatsen grote vraagtekens bij de huidige samenwerking tussen McLaren en motorleverancier Mercedes. Hoewel de renstal uit Woking over de krachtige Duitse krachtbron beschikt, bleek de techniek tijdens de Grand Prix van China onbeheersbaar.

Bij Ziggo Sport wordt de situatie met verbazing bekeken. Men vraagt zich hardop af hoe het kan dat een topteam als McLaren de krachtbron niet aan de praat krijgt. Tijdens het Race Café werd gesuggereerd dat Mercedes mogelijk niet alle informatie deelt met haar klantenteam. "Ze willen gewoon zeggen: die Mercedes, dat klopt niet bij ons. Ze hebben ooit een deal gemaakt met Mercedes. Mercedes heeft die motor binnengebracht met de heftruck: 'Dames en heren, jongens en meisjes van McLaren, hier is de motor'. En de gebruiksaanwijzing zijn ze vergeten", zo stelt Jack Plooij.

Elektronische defecten

De technische oorzaak van het debacle op het Shanghai International Circuit lag bij een kritiek elektronisch probleem met de aandrijflijn. Bij Norris werd vlak voor de race een defect in de elektronica ontdekt, waardoor hij de pitstraat niet kon verlaten. Bij Piastri deed zich een vergelijkbaar, maar afzonderlijk elektronisch probleem voor met de aandrijving, dat pas aan het licht kwam toen hij na het volkslied in de auto stapte. Ondanks verwoede pogingen van de monteurs bleken de problemen aan de complexe systemen van de nieuwe 2026-krachtbron niet tijdig oplosbaar.

Gebrek aan informatie

De frustratie bij McLaren is groot, mede doordat het team vermoedt dat de problemen aan Mercedes-krachtbron liggen en er wellicht wel cruciale data achtergehouden wordt. Lando Norris stelde eerder al dat het team "nul kans" had, omdat zij de nieuwste specificaties pas tijdens het eerste raceweekend ontvingen, terwijl het fabrieksteam van Mercedes hier al tijdens de wintertests mee kon rijden. Analist Olav Mol vergelijkt het met een televisie op fabrieksinstellingen of een op expertinstellingen: "Het amendement om het allemaal perfect te doen, de expertinstellingen, die zijn ze ook niet verplicht om te brengen. Dat van McLaren twee auto's niet aan de start kunnen, we kunnen het hier heel lang over hebben wat Max overkomt, twee auto's bij McLaren niet aan de start en dan denk je: ja, maar het zijn wel de wereldkampioenen. Maar we vergeten dingen zo snel", besluit hij over de opvallende uitvalbeurt van de formatie uit Woking.

