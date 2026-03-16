Max Verstappen over NLS-debuut: "Hoop dat ze die blauwe auto lekker langs laten"
Max Verstappen over NLS-debuut: "Hoop dat ze die blauwe auto lekker langs laten"
Max Verstappen kijkt reikhalzend uit naar zijn race in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) komend weekend. Hoewel de Limburger gisteren nog een moeizaam weekend beleefde tijdens de Grand Prix van China, waar hij door technische problemen voortijdig moest opgeven, verschuift de focus nu naar zijn eigen project: Mercedes-AMG Team Verstappen Racing.
In gesprek met Viaplay laat Verstappen weten dat hij ondanks zijn drukke Formule 1-schema nauw betrokken blijft bij de voorbereidingen in de Eifel. Afgelopen weekend stond de eerste race van het seizoen, de NLS1, op de planning. Hoewel Verstappen zelf in Shanghai was, hield hij de verrichtingen van zijn teamgenoten Dani Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer nauwlettend in de gaten. De race op de Nordschleife werd uiteindelijk afgelast vanwege sneeuw en vorst, iets wat Verstappen al enigszins zag aankomen. "Die rijden natuurlijk dit weekend al de NLS1. Het ziet er heel koud en regenachtig uit, dus ik wens ze veel plezier daar", zo grapte hij nog voor de definitieve afgelasting.
Intensief contact
Ondanks de fysieke afstand tussen China en Duitsland is er veelvuldig overleg tussen de coureurs van de Mercedes-AMG GT3 met startnummer 3. Het team, dat technisch wordt ondersteund door Winward Racing, laat niets aan het toeval over in de aanloop naar de 24 uur van de Nürburgring in mei. "Alleen maar op de groepsapp ook met het team natuurlijk. Veel dingen waar we natuurlijk nog aan willen werken ook, want de competitie is natuurlijk heel hoog", aldus de viervoudig wereldkampioen over de voorbereidingen.
Droom in vervulling
Voor Verstappen is deelname aan de legendarische 24-uursrace op de Nordschleife meer dan zomaar een zijproject; het is het verwezenlijken van een langgekoesterde wens. De Nederlander heeft in het verleden al vaker aangegeven dat hij veel plezier beleeft aan het rijden in GT3-bolides en dat de uitdaging van de 'Groene Hel' hem enorm trekt. "Ik hoop dat het een beetje mee gaat zitten, maar dit is wel wat ik leuk vind", vertelt hij over het evenement dat in mei op de kalender staat. Racen op de Nürburgring brengt echter unieke uitdagingen met zich mee, zoals het enorme snelheidsverschil tussen de verschillende klassen en de onvoorspelbaarheid van het verkeer op de smalle baan. Verstappen is zich bewust van de risico's die de ruim 130 deelnemende auto's met zich meebrengen, maar hij is niet van plan om veel gas terug te nemen. "Je weet het nooit, het kan ook met verkeer. Altijd wel wat chaos, maar hopelijk dat ze die blauwe auto gewoon lekker langs laten, want ik duw hem er toch tussen", zegt hij met een knipoog over zijn aanpak in het drukke veld.
Mol oneens met standpunt Verstappen over nieuwe reglementen: "Dan snap je het niet"
- 2 uur geleden
- 20
Verstappen ziet "fundamentele gebreken", valt FIA en F1-fans aan: "Die snappen racen niet"
- Gisteren 16:49
- 26
Verstappen lanceert tirade na opmerkingen Russell en Hamilton: "Ik geef wél om het racen!"
- Gisteren 11:12
- 43
Windsor over "gekooide" Verstappen: "Wie denkt dat hij dit accepteert, komt bedrogen uit"
Hamilton oneens met Verstappen: "Beste racen dat ik ooit in F1 heb meegemaakt"
Mol oneens met standpunt Verstappen over nieuwe reglementen: "Dan snap je het niet"
Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van China
'Ferrari verwijdert halo-vleugel uit voorzorg rond mogelijke protesten'
- 21 minuten geleden
Windsor over "gekooide" Verstappen: "Wie denkt dat hij dit accepteert, komt bedrogen uit"
- 47 minuten geleden
- 2
Max Verstappen over NLS-debuut: "Hoop dat ze die blauwe auto lekker langs laten"
- 1 uur geleden
Hamilton oneens met Verstappen: "Beste racen dat ik ooit in F1 heb meegemaakt"
- 1 uur geleden
- 3
Topoverleg op 10 kilometer hoogte: Verstappen en manager stappen met Red Bull-top in privéjet
- 2 uur geleden
- 1
Mol oneens met standpunt Verstappen over nieuwe reglementen: "Dan snap je het niet"
- 2 uur geleden
- 20
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Australië
- 11 maart
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart