Daniel Ricciardo lijkt zich helemaal thuis te voelen bij Red Bull Racing. Hij brengt daar momenteel veel tijd door in de simulator. Hij heeft het gevoel dat het team naar hem luistert en dat zijn mening gerespecteerd wordt. De Australiër kan echter niet wachten om weer de kans te krijgen om achter het stuur te kruipen van een echte Formule 1-bolide.

De in Perth-geboren coureur kwam de afgelopen twee seizoenen uit voor McLaren. Waar hij in 2021 nog de Italiaanse Grand Prix won, waren goede resultaten in 2022 ver te zoeken. De Britse renstal verving hem met landgenoot en debutant Oscar Piastri. Ricciardo verhuisde terug naar Red Bull Racing om daar derde coureur te worden.

Red Bull luistert naar Ricciardo

"Ik ga in de simulator weer aan de slag samen met Simon [Rennie]. Hij was vijf jaar lang mijn engineer bij het team," vertelde Ricciardo in een video van Red Bull Racing. "Het voelt allemaal bekend en dan kom je zo in de flow. Uiteraard door mijn ervaring, niet alleen in de Formule 1, maar ook in mijn samenwerking met Simon, is er veel vertrouwen van beide kanten. Als we het hebben over feedback, gevoelens of ideeën, dan krijg ik hier zeker het gevoel dat er naar me geluisterd wordt. Mijn mening wordt hier gerespecteerd."

Dezelfde gevoelens als Verstappen en Pérez

"Sinds ik hier voor het laatst was in 2018, zijn de faciliteiten hier uitgebreid en gegroeid. Alles is groter en beter geworden," vervolgde de 33-jarige Australiër. "Ik voel me comfortabel met waar ik nu zit. Maar natuurlijk is racen mijn passie en ik zou graag door dezelfde gevoelens gaan die Max en Checo nu hebben, die spanning en adrenaline en al die emoties. Ik weet dat alles op een bepaalde tijd gebeurd met een bepaalde reden. Ik begrijp nu beter van mezelf wat ik zou doen om terug te keren achter het stuur van een raceauto."