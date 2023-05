Remy Ramjiawan

Zondag 14 mei 2023 09:32 - Laatste update: 09:56

Hoewel de naam van Daniel Ricciardo bij elk slecht resultaat van een Red Bull-coureur wordt genoemd, is de Australiër achter de schermen bij Oostenrijkse team vooral bezig met zijn eigen werk. Het doel is nog steeds om in 2024 terug te keren op de startgrid en later in 2023 zal The Honey Badger voor Red Bull de bandentest van Pirelli rijden.

Niet veel teams hebben een racewinnaar in dienst als reservecoureur. Ricciardo kende een matige periode bij McLaren in de twee jaar die hij voor het team reed. Uiteindelijk keerde de goedlachse coureur weer terug op het oude nest bij Red Bull en hoewel het Oostenrijkse team heeft aangegeven dat de Australiër geen vervanging van Sergio Pérez of inmiddels Nyck de Vries is, wordt zijn naam toch vaak genoemd. In gesprek met Sky Sports F1 onthult de 33-jarige coureur wel dat hij nog een aantal "onafgemaakte zaken" heeft bij het team uit Milton Keynes.

Artikel gaat verder onder video

'Geniet van dit jaar'

Ricciardo geniet voorlopig van zijn sabbatical: "Ik geniet echt van dit jaar en ik denk dat ik zal blijven genieten, maar daardoor ben ik nog hongeriger om volgend jaar terug te keren op de grid en weer mee te doen." Op dit moment lijken er nog geen teams te spelen en het contract van Pérez verloopt aan het einde van 2024. De Mexicaan wordt door Red Bull geprezen, want mede dankzij hem heeft het team in 2023 te maken met de beste seizoensstart ooit. Toch is een vast zitje uiteindelijk wel een doel van Ricciardo: "Ik heb het gevoel dat er nog wat onafgemaakte zaken zijn."

Toekomst

De druk lijkt daarnaast ook te zijn opgevoerd bij De Vries. De Nederlander kent nog een tamelijk ongelukkige start van het seizoen en de naam van Ricciardo werd ook genoemd, maar toch lijkt Liam Lawson hoger op de pikorde te staan voor het zitje van de AlphaTauri-coureur. Ricciardo zal zich voorlopig bezig houden met de bandentest van Pirelli, later dit jaar in Silverstone en wil vooral in de luwte weer werken aan zijn zelfvertrouwen. "Ik blijf het simulatiewerk doen. Ik spring in juli in de auto om weer achter het stuur te kruipen. Dat zal me zeker stimuleren en me al die gevoelens teruggeven. Natuurlijk ga ik mezelf daarvoor een beetje onder druk zetten en proberen het team eraan te herinneren dat ik het nog steeds kan. We zullen zien waar het naartoe gaat", aldus Ricciardo.