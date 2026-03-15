Lewis Hamilton kende een succesvol weekend in China door zijn eerste podiumplek voor Ferrari te bemachtigen. De Brit finishte als derde achter het Mercedes-duo Kimi Antonelli en George Russell, terwijl Max Verstappen door een elektrisch probleem voortijdig de strijd moest staken. Na afloop van de race liet de zevenvoudig wereldkampioen weten dat hij zich sterker voelt dan in lange tijd het geval is geweest.

De overstap naar de Scuderia lijkt na een jaar eindelijk zijn vruchten af te werpen voor de ervaren coureur. Hamilton benadrukt dat hij zowel op mentaal als fysiek vlak grote stappen heeft gezet om weer vooraan mee te kunnen vechten. "Ik heb zeker het gevoel dat ik weer op mijn best ben, zowel mentaal als fysiek. Ik denk nog steeds dat er ruimte is voor verbetering", zo stelt de Ferrari-coureur op de persconferentie na afloop van dus zijn eerste podium in Italiaanse dienst.

Intensieve voorbereiding

Hamilton legt uit dat hij deze winter dieper is gegaan dan ooit tevoren om fit aan de start te verschijnen, zeker nu hij merkt dat het fysieke aspect uitdagender wordt. "De training van deze winter was de zwaarste en meest intensieve die ik ooit heb gehad, en dat gaat waarschijnlijk hand in hand met het ouder worden. Het duurt langer om te herstellen. Maar ik ben erin geslaagd om deze nieuwe hulpmiddelen samen te voegen", aldus de Brit. Hij wijst hierbij op de hernieuwde samenwerking met zijn trainer en de impuls die zijn nieuwe engineer hem geeft in de fabriek. De basis voor zijn huidige vorm werd al vroeg gelegd, nog voordat het huidige kalenderjaar officieel was begonnen. Hamilton nam tijdens de feestdagen een belangrijk besluit over zijn aanpak voor de nieuwe campagne. "Ik heb op eerste kerstdag besloten hoe ik aan dit seizoen zou beginnen. Ik heb besloten wat ik mentaal ging doen en dat ga ik blijven bijschaven. Ik denk dat er nog meer in het vat zit", zo klinkt het strijdvaardig.

Ontwikkeling van de Ferrari

Hoewel Hamilton tevreden is met zijn derde plaats, zijn eerste podium in 26 starts voor de Italiaanse renstal, ziet hij nog verbeterpunten bij de SF-26. Zeker nu Mercedes momenteel de toon zet in het kampioenschap met een aanzienlijke voorsprong bij de constructeurs. "Ik denk dat ik nog steeds meer prestaties uit deze auto kan persen. Ik leer er gaandeweg nog steeds over, vooral wat betreft de inzet van het vermogen en dergelijke", legt hij uit. De samenwerking met de engineers in Maranello verloopt naar wens, waarbij Hamilton aangeeft dat er echt naar zijn feedback wordt geluisterd bij het ontwerpen van de huidige wagen. "Vanaf het midden tot het einde van vorig jaar ben ik diep in de materie gedoken met de engineers om de auto vervolgens dit jaar met hen te ontwikkelen. Om te zien dat ze luisteren en zaken op de auto zetten waar ik om heb gevraagd, daar ben ik hen ontzettend dankbaar voor", besluit de Brit.

