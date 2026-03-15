Mercedes-teambaas Toto Wolff vermoedt dat de felle kritiek van Max Verstappen op de nieuwe reglementen deels voortkomt uit de moeizame situatie waarin Red Bull Racing zich momenteel bevindt. De Limburger kende een uitdagende Grand Prix van China, dat na een moeizame inhaalrace eindigde in een uitvalbeurt door een lek in het koelsysteem van de ERS. Volgens Wolff is de frustratie bij Verstappen begrijpelijk gezien de huidige staat van zijn RB22, die dit seizoen kampt met verschillende problemen.

Na een kwalificatie waarin hij niet verder kwam dan de achtste tijd, beleefde Verstappen in de zondagsrace in Shanghai een dramatische start waarbij hij terugviel naar de zestiende positie. Hoewel hij zich knap terugvocht in de punten, zorgde technische malheur in de slotfase voor een voortijdig einde van zijn race. Wolff heeft onboardbeelden bekeken en schrok van de wegligging van de Red Bull. "Max zit echt in een horrorshow", begon Wolff na de Grand Prix van China, geciteerd door Motorsport.com. "Wanneer je kijkt naar de onboard die hij gisteren in de kwalificatie had, dan is dat gewoon verschrikkelijk hoe hij het moet besturen. En je kunt dat zien, maar het is niet hetzelfde bij veel andere teams."

Entertainmentgehalte in de Formule 1

Ondanks de klachten van Verstappen over de nieuwe reglementen met de actieve aerodynamica en de fiftyfifty-verdeling van het vermogen en het energiemanagement, is Wolff van mening dat de koningsklasse er momenteel goed voorstaat. Hij wijst daarbij naar de gevechten op het circuit, waar George Russell en de beide Ferrari-coureurs elkaar rondenlang het vuur na aan de schenen legden. "Vanuit een entertainmentperspectief geloof ik dat wat we vandaag hebben gezien dat het tussen Ferrari en Mercedes een mooie race was met veel inhaalacties", stelt de Oostenrijker.

De teambaas herinnert zich tijden waarin inhalen in de Formule 1 nagenoeg onmogelijk was en vindt dat men niet te nostalgisch moet zijn over het verleden. Volgens hem is het huidige pakket aan technische regels, ondanks de kritiek van coureurs als en Verstappen, in de basis solide. "Soms zijn we te nostalgisch over de goede oude tijd, maar ik denk dat het product op zich goed is. We zagen ook behoorlijk wat actie in het middenveld en dat is denk ik het positieve."

Wolff snapt het als aanpassing komt voor kwalificatie

Toch geeft de Mercedes-voorman toe dat er bepaalde aspecten aan de huidige regels zijn die verbetering behoeven. Vooral het fenomeen 'super clipping' en het noodzakelijke 'lift-and-coast' tijdens een kwalificatieronde zorgen voor onbegrip bij de coureurs. Dit was vorige week al pijnlijk zichtbaar tijdens de kwalificatie in Melbourne, waar veel snelheid verloren ging om energie te sparen. "Vanuit het standpunt van een coureur, wanneer het aankomt op een alles-of-niets kwalificatieronde, is dat anders [dan in de race]. Duidelijk is dat 'lift-and-coast' in de kwalificatie voor iemand als Max, die altijd op de limiet wil rijden, moeilijk te verwerken en te verteren is", legt Wolff uit.