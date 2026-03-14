Lando Norris kijkt met een gematigd tevreden gevoel terug op de zaterdag in Shanghai. De McLaren-coureur wist tijdens de eerste sprintrace van het seizoen beslag te leggen op de vierde plaats en kwalificeerde zich later op de dag als zesde voor de Grand Prix van morgen. Volgens hem is er werk aan de winkel.

Tijdens de sprintrace op zaterdagochtend wist Norris zich goed staande te houden in de subtop. Terwijl George Russell de overwinning opeiste voor Mercedes, slaagde Norris erin om tussen de twee Zilverpijlen te eindigen. Dit was mede te danken aan een tijdstraf voor Andrea Kimi Antonelli, die daardoor terugviel naar de vijfde plaats. "Een redelijke dag waarop we ongeveer eindigden waar we verwachtten te zijn. Ik denk dat de vierde plaats het beste was wat we konden bereiken in de sprintrace, en we hebben één Mercedes verslagen, wat beter was dan verwacht", aldus Norris.

Focus op de race-afstelling

Ondanks het resultaat in de korte race, is Norris zich ervan bewust dat de MCL40 nog tekortkomt op bepaalde vlakken. McLaren heeft voor dit weekend geen grote updates meegebracht en richt zich vooral op het optimaliseren van de huidige auto. "We weten dat we een aantal zwakke punten hebben in de race-afstelling die we proberen aan te pakken. Het is duidelijk dat we goede vooruitgang hebben geboekt, maar we moeten hard blijven werken om te verbeteren en te proberen de teams voor ons in te halen", zo vertelt de Brit. "Kijkend naar morgen zitten we niet mijlenver van het tempo van Ferrari af, maar zij hebben een aantal voordelen die moeilijk te verslaan zijn", stelt Norris. Volgens de Brit is het bovendien lastig om op korte termijn grote sprongen te maken: "Het is duidelijk dat we een richting hebben waarin we moeten gaan en de auto moeten verbeteren, maar dat is erg lastig om van vandaag op morgen te doen."

Realistische instelling

Norris benadrukt dat het team morgen een slimme strategie moet hanteren om het maximale aantal punten binnen te halen. Hoewel hij de aanval niet schuwt, waarschuwt hij voor overmoed in de strijd met snellere teams. "We zullen nog steeds proberen te racen tegen de auto's voor ons en Ferrari een gevecht te geven als we kunnen, maar we moeten ook slim zijn en onze race niet verpesten door te proberen iemand te verslaan die te snel is. We zullen zien wat we kunnen doen en proberen de punten die we kunnen behalen te maximaliseren", zo besluit hij.

