Max Verstappen and Pierre Gasly talking to the press at Spa

Gasly reageert verrast op prestaties Red Bull: 'Ik ben verbaasd over hun tempo'

Max Verstappen and Pierre Gasly talking to the press at Spa — Foto: © IMAGO

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Pierre Gasly zorgde voor een flinke verrassing tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van China door de zevende tijd te klokken. Terwijl de Fransman zelf een sterke sessie kende met zijn Alpine, keek hij met verbazing naar de verrichtingen van zijn voormalige werkgever Red Bull Racing

De kwalificatie op het Shanghai International Circuit werd gekenmerkt door de dominantie van Mercedes, waarbij Andrea Kimi Antonelli de jongste polesitter ooit werd voor zijn teamgenoot George Russell. Gasly wist zich knap tussen de topteams te nestelen op de zevende positie, waarmee hij sneller was dan beide Red Bull-coureurs. Max Verstappen kwam namelijk niet verder dan de achtste tijd, terwijl zijn teamgenoot Isack Hadjar de negende startplaats opeiste.

Verbazing over Red Bull

Gasly steekt bij Motorsport.com zijn verbazing over de huidige hiërarchie op de grid niet onder stoelen of banken. De Alpine-coureur is verbaasd dat Red Bull Racing is teruggevallen en had niet verwacht dat het team, dat de afgelopen jaren de sport domineerde, nu dergelijke moeite zou hebben om de aansluiting bij de top te vinden. "Als ik naar Red Bull kijk, ben ik een beetje verbaasd over hun tempo. In Melbourne stonden ze nog op de tweede startrij en zaten ze eigenlijk dicht op McLaren. Wij denken niet dat we al helemaal op dat niveau zitten, dus het lijkt erop dat zij dit weekend een klein beetje zijn teruggevallen."

Stap vooruit

Voor Gasly en Alpine lijkt de weg omhoog juist ingezet na een moeizame start van het seizoen. Hoewel de prestaties in de eerste races nog als onvoldoende werden bestempeld, ziet de Fransman nu duidelijke signalen van vooruitgang met de nieuwe A526. "Wij hebben een stap vooruit gezet, dus over het algemeen ben ik best tevreden met wat ik dit weekend heb gezien en dat we het potentieel hebben om in dat groepje mee te doen. Maar nogmaals: dit seizoen gaat alles heel snel veranderen en het is belangrijk dat wij ook snel stappen zetten - en sneller dan de anderen. We moeten ervoor zorgen dat we de rest van het jaar op het juiste spoor blijven."

