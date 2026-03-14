Laurent Mekies, de teambaas van Oracle Red Bull Racing, beleeft met zijn team momenteel een moeizaam weekend in Shanghai. De Franse topman geeft aan dat zowel Max Verstappen als Isack Hadjar moeite hebben om het juiste gevoel in de RB22 te vinden, wat resulteerde in een tegenvallende achtste startplaats voor de Limburger.

De problemen voor de formatie uit Milton Keynes kwamen niet uit de lucht vallen. Al tijdens de eerste sessies op het Shanghai International Circuit werd duidelijk dat de balans van de auto niet optimaal was. Waar het team in de openingsrace in Melbourne nog competitief voor de dag kwam, lijkt de aansluiting bij de top in China volledig zoek. Dit werd pijnlijk duidelijk tijdens de sprintrace, waarin Verstappen als negende over de streep kwam en daarmee buiten de punten viel.

Worsteling

Mekies erkent dat het team sinds de start van het evenement achter de feiten aanloopt. "Het is tot nu toe zeker een lastig weekend geweest en het begon gisteren al moeizaam tijdens de vrije training. Vanaf de eerste rondes konden we niet hetzelfde gevoel bij de auto vinden als vorige week in Melbourne, dus dat was een beetje een worsteling", aldus de Fransman bij Verstappen.com. Ondanks de tegenvallende resultaten benadrukt de teambaas dat er achter de schermen alles aan wordt gedaan om het tij te keren. "Max, Isack en het hele team hebben keihard gewerkt om de achterstand op de concurrentie te verkleinen en weer een beter gevoel bij de auto te krijgen. We hebben een beetje vooruitgang geboekt om de kloof in prestaties te dichten, maar het is natuurlijk niet genoeg en niet iets waar we tevreden mee kunnen zijn", zo klinkt het ontevreden uit de mond van de teambaas.

Leren begrijpen

Voor Mekies en zijn manschappen is het nu zaak om de data te analyseren en te begrijpen waarom de auto dit weekend niet naar behoren functioneert. De dominantie van Mercedes, met Andrea Kimi Antonelli op poleposition en George Russell op de tweede plek, onderstreept de huidige achterstand van Red Bull. "Het belangrijkste is dat we tijdens de race morgen volledig begrijpen waarom het dit weekend moeilijker voor ons is geweest dan in Melbourne. In ieder geval zullen we tijdens de race van morgen enorm veel kunnen leren", zo blikt de Fransman vooruit. "Zoals we in Melbourne en tijdens de sprint vanochtend hebben gezien, zal er geen gebrek zijn aan actie op het circuit en we zullen hard werken om elke kans te grijpen die op ons pad komt", besluit Mekies.