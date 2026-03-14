Credit for photo: Red Bull Content Pool

Verstappen heeft weinig hoop op zondag: "Maximaal vechten voor P7"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Red Bull Racing heeft een moeizame dag beleefd in Shanghai. Het team spreekt zelf van een "lastige dag" na een teleurstellende kwalificatie voor de Grand Prix van China. Max Verstappen maakt zich geen illusie voor zondag: zelfs als er verbetering geboekt wordt, is het strijden om P7 het meest realistisch.

De problemen bij de formatie uit Milton Keynes lijken dieper te zitten dan verwacht. Ondanks diverse aanpassingen aan de RB22 na de sprintrace, bleef de snelheid uit. Verstappen geeft na afloop toe dat de auto op dit moment simpelweg niet doet wat hij wil. "Een lastig weekend tot nu toe. We hebben veel veranderd voor deze kwalificatie, maar gek genoeg maakte dat niet echt een verschil", zo laat de Limburger weten.

Worsteling met RB22

De technische problemen van de Oostenrijkse renstal zijn aanzienlijk. De auto is volgens Verstappen nagenoeg onbestuurbaar door een gebrek aan balans en grip. "Het is momenteel erg ingewikkeld en lastig voor mij om te rijden, ook om een ​​goed referentiepunt te vinden en ergens naartoe te werken.", aldus de viervoudig wereldkampioen. Het team begrijpt de nieuwe technische reglementen nog niet volledig, waarbij vooral het energiemanagement en de aerodynamica voor hoofdbrekens zorgen. Verstappen geeft aan dat hij elke ronde aan het overleven is en momenteel totaal niet geniet van het rijden.

Verwachtingen zondag

Voor de hoofdrace op zondag is het optimisme bij de Nederlander beperkt. Waar Mercedes met Antonelli en George Russell de dienst uitmaakt, moet Verstappen zich richten op de subtop. "Ik hoop dat we morgen in de race iets competitiever kunnen zijn, maar dat betekent uiteindelijk alleen maar dat we kunnen vechten voor de zevende plaats", zo blikt hij vooruit op de wedstrijd in Shanghai. De Nederlander start vanaf de achtste positie, ruim een seconde achter de poletijd van Antonelli. Verstappen-fans hoeven zich op zondag dus weinig illusies te maken over een storm naar voren.

Verstappen na "opnieuw waardeloze" kwalificatie: "Ik weet het even niet"

