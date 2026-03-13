Schumacher: 'Red Bull betaalt nu de prijs, Racing Bulls heeft het beter voor elkaar'

Max Verstappen in Bahrain during F1 testing — Foto: © IMAGO

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Red Bull Racing betaalt momenteel de hoofdprijs voor het vertrek van talloze kopstukken in de afgelopen jaren, zo meent Ralf Schumacher De Duitser stelt dat de huidige bolide simpelweg niet competitief genoeg is en dat zelfs zusterteam Racing Bulls in de wintermaanden beter werk heeft geleverd.

De resultaten op de baan onderstrepen de zorgen van Schumacher. Na de openingsrace in Australië bezet Max Verstappen de zesde plaats in het kampioenschap, terwijl Mercedes met George Russell en Kimi Antonelli de ranglijst aanvoert. Ook tijdens de sprintkwalificatie in China kwam Red Bull er niet aan te pas; Verstappen bleef steken op de achtste tijd, op ruime achterstand van de dominante Mercedessen.

Red Bull heeft de afgelopen seizoenen afscheid moeten nemen van cruciale figuren zoals Adrian Newey, Jonathan Wheatley en Rob Marshall. Onlangs vertrok ook hoofdontwerper Craig Skinner, terwijl de rust binnen de top van het team teruggekeerd is na het ontslag van Christian Horner en het pensioen van Helmut Marko. Schumacher ziet een direct verband tussen deze leegloop en de matige prestaties van de RB22. "Je betaalt nu de prijs voor het verlies van verschillende mensen in het team. Het nieuwe concept is niet zo goed geïmplementeerd als verwacht of gepland. De huidige auto is zwaar en simpelweg niet goed genoeg", zo laat Schumacher weten in gesprek met Sky Sports Germany.

Opvallend genoeg is de analist van mening dat de kleine zusterploeg van Red Bull, Racing Bulls, de zaken momenteel beter voor elkaar heeft. Hoewel het hoofdteam in punten nog boven de formatie uit Faenza staat, lijkt de basis van de VCARB-bolide stabieler. "Racing Bulls lijkt het in de winter zelfs bijna beter te hebben gedaan. En dat is iets waar Red Bull intern echt over na moet denken. Zelfs Max [Verstappen] kan daar niets aan veranderen. Dus er is nog veel werk aan de winkel, een lange lijst."

Denk jij dat het vertrek van Adrian Newey de hoofdoorzaak is van de huidige problemen bij Red Bull?

57 stemmen

Red Bull komt met opmerkelijk statement in China: 'Stappen gezet sinds Australië'

FIA velt oordeel over incident met Verstappen tijdens sprintkwalificatie in China

Russell wijst naar 'droomteamgenoot': "Altijd gezegd dat ik teamgenoot van Max zou willen zijn'

Organisatie 24 uur van de Nürburgring neemt maatregelen voor 'Orange Army'

Wedstrijdleider 24h Nürburgring reageert op komst Verstappen: "Ons hele team is trots"

Geen paniek: waarom het Formule 1-seizoen van Verstappen absoluut nog niet verloren is

'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd' Oorlog Midden-Oosten

Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen' Social media

Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter Sprintkwalificatie China

Verstappen komt bijna twee seconden tekort tijdens enige vrije training voor GP China Samenvatting VT1

