Kimi Antonelli hoeft niet te rekenen op het uitdagen van teamgenoot George Russell voor de wereldtitel. Hoewel de jonge Italiaan indruk maakt met zijn pure snelheid, laat Toto Wolff nu alvast wetendat ervaring een cruciale rol speelt in de strijd om het kampioenschap.

Mercedes is het nieuwe tijdperk van de Formule 1 uitstekend begonnen. Tijdens de openingsrace in Australië wist George Russell een overwinning te boeken, waarbij hij een één-tweetje voor de Duitse renstal aanvoerde. Ook dit weekend in China laten de Zilverpijlen hun kracht over één ronde zien; Russell pakte de pole position voor de Sprint, terwijl zijn teamgenoot Antonelli de tweede startplek opeiste en daarmee de volledige eerste startrij voor Mercedes veiligstelde.

Snelheid en talent

Wolff is bij Sky Sports lovend over de kwaliteiten van zijn pupil, die dit jaar aan zijn tweede seizoen in de koningsklasse is begonnen. "Ik denk dat hij qua pure snelheid er absoluut staat", zo stelt Wolff over de jongeling. De teambaas ziet dat het basistalent van de tiener, die in Shanghai uit voorzorg met een handbrace werd gespot na een zware crash een week eerder in Australië, buiten kijf staat. "Kijkend naar de pure snelheid, het talent en zijn vaardigheden: absoluut", aldus de Oostenrijker. Ondanks de indrukwekkende snelheid wijst Wolff op het grote verschil in ervaring tussen zijn twee rijders. Waar Russell inmiddels kan buigen over een vrachtwagen aantal seizoenen aan ervaring, staat Antonelli nog aan het begin van zijn loopbaan. "Hij zit in zijn tweede jaar in de Formule 1. George zit op negen of tien. Alles bij elkaar heb je ervaring nodig. Dus ik denk dat het voor Kimi nog te vroeg is om zichzelf met George te meten", legt Wolff uit.

Interne ambitie

Toch merkt de teambaas dat Antonelli zelf barst van het zelfvertrouwen en niet van plan is om enkel als tweede rijder te fungeren. De jonge Italiaan hoefde in China niet te vrezen voor een gridstraf na een incident met Lando Norris, omdat de McLaren-coureur met een getuigenis in het voordeel van de Italiaan sprak bij de stewards. "Ik denk dat hij bij zichzelf zal zeggen: 'Ik kan hiervoor gaan'. Dat is zeker." Hoewel er een duidelijke hiërarchie lijkt te zijn op basis van ervaring, is de verstandhouding tussen de coureurs vooralsnog goed. Russell, die als de favoriet voor de titel aan dit seizoen begon, ondersteunde Antonelli zelfs met bemoedigende woorden in de engineeringkamer na diens zware klap in de barrières tijdens de training in Melbourne. Volgens Wolff is er momenteel sprake van een dynamiek tussen een senior en een junior, waarbij beide rijders echter gebrand zijn op succes nu Mercedes weer over de snelste auto van het veld beschikt.