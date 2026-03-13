Russell blij met McLaren: "Hopelijk komt er geen Ferrari voorbij gezoefd"
Russell blij met McLaren: "Hopelijk komt er geen Ferrari voorbij gezoefd"
George Russell heeft de pole position voor de sprintrace in China veroverd. De Mercedes-coureur was in Shanghai ruim zes tienden sneller dan Lando Norris en deelt de eerste startrij met zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Dat de directe concurrentie voor de sprintrace grotendeels eveneens met Mercedes-motoren rijdt, stemt de Brit tevreden met het oog op de naderende start op zaterdag.
De focus van Russell ligt dit weekend volledig op het verbeteren van de starts. Eerder vorige week, tijdens de Grand Prix van Australië, verloor hij de leiding bij de start aan Charles Leclerc door technische problemen met een lege batterij en turbo-lag. In China hoopt hij een herhaling van dat scenario te voorkomen. "Mijn oefenstart vanochtend was veel beter, waarschijnlijk een van mijn beste van het seizoen. We verbeteren ons duidelijk enorm op dat vlak en de volledige focus sinds Melbourne ligt op hoe we die starts kunnen verbeteren", zo citeert PlanetF1 Russell.
Mercedes-motoren
Het feit dat hij geflankeerd wordt door rijders met dezelfde krachtbron, geeft hem extra vertrouwen voor de korte race op het Shanghai International Circuit. "Gelukkig zijn de twee jongens om me heen twee Mercedes-motoren, dus hopelijk komt er geen snel startende Ferrari voorbij gezoefd", aldus de polesitter. Russell houdt echter een slag om de arm voor de onvoorspelbaarheid van het sprintformat: "Verwacht het onverwachte, ik weet niet wat er gaat gebeuren."
Zorgen toch aanwezig
Ondanks de sterke kwalificatie maakt Russell zich zorgen over de bandenslijtage op het Chinese circuit, dat bekendstaat om de zware belasting van de vooras. "Ik denk dat we worstelen met graining. We zagen vorig jaar dat graining een behoorlijke factor was. De banden takelden af, dus laten we kijken wat we kunnen doen", legt hij uit over de technische uitdagingen. De linker voorband krijgt het op dit circuit doorgaans zwaar te verduren, wat cruciaal kan zijn voor het verloop van de sprintrace. Over de algemene balans van zijn bolide is de Brit vooralsnog zeer te spreken, zeker vergeleken met de moeizame ervaringen tijdens de seizoensopener. "De auto was de hele dag echt geweldig en ook de motor presteert meer, laten we zeggen, normaal, vergeleken met wat we in Melbourne zagen. Het was een beetje uitdagend in Q3 omdat de wind toenam, en ik denk dat wij en McLaren wat snelheid verloren op het rechte stuk, maar de auto is echt geweldig geweest."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Net binnen
Veel gelezen
