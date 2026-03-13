Verstappen in Verstappen dot com Racing suit

Organisatie 24 uur van de Nürburgring neemt maatregelen voor 'Orange Army'

Verstappen in Verstappen dot com Racing suit — Foto: © IMAGO

Organisatie 24 uur van de Nürburgring neemt maatregelen voor 'Orange Army'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

De deelname van Max Verstappen aan de 24 uur van de Nürburgring heeft gezorgd voor een enorme run op tickets vanuit Nederland. Wedstrijdleider Walter Hornung bereidt zich momenteel voor op een gigantische toestroom van fans die de viervoudig wereldkampioen Formule 1 in actie willen zien op de legendarische Nordschleife.

Hoewel de focus logischerwijs op Verstappen ligt, die uitkomt voor zijn eigen Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, zijn er meer landgenoten om aan te moedigen. De organisatie benadrukt dat er een speciaal ticketarrangement komt voor fans uit ons land. Hiermee kunnen zij niet alleen Verstappen steunen, maar ook oud-winnaars Nick Catsburg in de Lamborghini en Robin Frijns in de BMW naar voren schreeuwen. Ook Tom Coronel en Rudy van Buren maken deel uit van het Nederlandse contingent dat dit jaar de strijd aangaat in de 'Groene Hel'.

Magische sfeer

Hornung kijkt vol verwachting uit naar de komende editie en hoopt het succes van vorig jaar te evenaren of zelfs te overtreffen. "Vorig jaar hadden we in totaal 280.000 bezoekers en ik kan het iedereen aanraden", zo vertelt de wedstrijdleider bij De Telegraaf. Volgens hem is de unieke beleving rondom het circuit, dat dwars door de bossen van de Eifel loopt, iets wat elke autosportfan een keer moet meemaken. "Vooral ’s nachts is de sfeer magisch en zitten de fans lekker te barbecueën langs het circuit. We ruimen in ieder geval één grote tribune en ook andere delen in voor de Nederlandse bezoeker, plus ook een flink gedeelte waar ze kunnen kamperen", aldus Hornung over de plannen om de toestroom in goede banen te leiden.

Recordaantallen

De organisatie houdt rekening met een recordaantal bezoekers nu de officiële bevestiging van Verstappens deelname wereldkundig is gemaakt. Om de verwachte 'Orange Army' te faciliteren, worden er specifieke zones ingericht. Naast de gereserveerde tribune op het Grand Prix-circuit worden ook de kampeerterreinen rondom de Nordschleife klaargestoomd voor de fans uit Nederland. Met de race die op zaterdag 16 mei om 16:00 uur van start gaat, belooft het een historisch weekend te worden voor de Nederlandse autosport. De organisatie doet er in ieder geval alles aan om de tienduizenden supporters een onvergetelijke ervaring te bieden tijdens de slijtageslag in de Eifel.

Zou jij naar de Nürburgring reizen om Max Verstappen live in actie te zien?

124 stemmen

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Red Bull komt met opmerkelijk statement in China: 'Stappen gezet sinds Australië'

Red Bull komt met opmerkelijk statement in China: 'Stappen gezet sinds Australië'

FIA velt oordeel over incident met Verstappen tijdens sprintkwalificatie in China

FIA velt oordeel over incident met Verstappen tijdens sprintkwalificatie in China

Russell wijst naar 'droomteamgenoot': "Altijd gezegd dat ik teamgenoot van Max zou willen zijn'

Russell wijst naar 'droomteamgenoot': "Altijd gezegd dat ik teamgenoot van Max zou willen zijn'

Schumacher: 'Red Bull betaalt nu de prijs, Racing Bulls heeft het beter voor elkaar'

Schumacher: 'Red Bull betaalt nu de prijs, Racing Bulls heeft het beter voor elkaar'

Wedstrijdleider 24h Nürburgring reageert op komst Verstappen: "Ons hele team is trots"

Wedstrijdleider 24h Nürburgring reageert op komst Verstappen: "Ons hele team is trots"

Geen paniek: waarom het Formule 1-seizoen van Verstappen absoluut nog niet verloren is

Geen paniek: waarom het Formule 1-seizoen van Verstappen absoluut nog niet verloren is

Net binnen

19:50
Herbert: 'Russell moet egoïstisch en geen vrienden met Antonelli zijn'
19:14
Schumacher: 'Red Bull betaalt nu de prijs, Racing Bulls heeft het beter voor elkaar'
18:35
Antonelli hoeft niet op titel te rekenen: Wolff trapt in China al op de rem
17:25
Dit is de voorlopige startopstelling voor de sprintrace in China
16:51
Russell blij met McLaren: "Hopelijk komt er geen Ferrari voorbij gezoefd"
'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd' Oorlog Midden-Oosten

'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd'

Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen' Social media

Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'

Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter Sprintkwalificatie China

Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter

Verstappen komt bijna twee seconden tekort tijdens enige vrije training voor GP China Samenvatting VT1

Verstappen komt bijna twee seconden tekort tijdens enige vrije training voor GP China

