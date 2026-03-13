Organisatie 24 uur van de Nürburgring neemt maatregelen voor 'Orange Army'
De deelname van Max Verstappen aan de 24 uur van de Nürburgring heeft gezorgd voor een enorme run op tickets vanuit Nederland. Wedstrijdleider Walter Hornung bereidt zich momenteel voor op een gigantische toestroom van fans die de viervoudig wereldkampioen Formule 1 in actie willen zien op de legendarische Nordschleife.
Hoewel de focus logischerwijs op Verstappen ligt, die uitkomt voor zijn eigen Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, zijn er meer landgenoten om aan te moedigen. De organisatie benadrukt dat er een speciaal ticketarrangement komt voor fans uit ons land. Hiermee kunnen zij niet alleen Verstappen steunen, maar ook oud-winnaars Nick Catsburg in de Lamborghini en Robin Frijns in de BMW naar voren schreeuwen. Ook Tom Coronel en Rudy van Buren maken deel uit van het Nederlandse contingent dat dit jaar de strijd aangaat in de 'Groene Hel'.
Magische sfeer
Hornung kijkt vol verwachting uit naar de komende editie en hoopt het succes van vorig jaar te evenaren of zelfs te overtreffen. "Vorig jaar hadden we in totaal 280.000 bezoekers en ik kan het iedereen aanraden", zo vertelt de wedstrijdleider bij De Telegraaf. Volgens hem is de unieke beleving rondom het circuit, dat dwars door de bossen van de Eifel loopt, iets wat elke autosportfan een keer moet meemaken. "Vooral ’s nachts is de sfeer magisch en zitten de fans lekker te barbecueën langs het circuit. We ruimen in ieder geval één grote tribune en ook andere delen in voor de Nederlandse bezoeker, plus ook een flink gedeelte waar ze kunnen kamperen", aldus Hornung over de plannen om de toestroom in goede banen te leiden.
Recordaantallen
De organisatie houdt rekening met een recordaantal bezoekers nu de officiële bevestiging van Verstappens deelname wereldkundig is gemaakt. Om de verwachte 'Orange Army' te faciliteren, worden er specifieke zones ingericht. Naast de gereserveerde tribune op het Grand Prix-circuit worden ook de kampeerterreinen rondom de Nordschleife klaargestoomd voor de fans uit Nederland. Met de race die op zaterdag 16 mei om 16:00 uur van start gaat, belooft het een historisch weekend te worden voor de Nederlandse autosport. De organisatie doet er in ieder geval alles aan om de tienduizenden supporters een onvergetelijke ervaring te bieden tijdens de slijtageslag in de Eifel.
Aanbevolen door de redactie
'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd'
Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'
Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter
Verstappen komt bijna twee seconden tekort tijdens enige vrije training voor GP China
Herbert: 'Russell moet egoïstisch en geen vrienden met Antonelli zijn'
- 4 minuten geleden
- 1
Schumacher: 'Red Bull betaalt nu de prijs, Racing Bulls heeft het beter voor elkaar'
- 40 minuten geleden
Antonelli hoeft niet op titel te rekenen: Wolff trapt in China al op de rem
- 1 uur geleden
- 1
Organisatie 24 uur van de Nürburgring neemt maatregelen voor 'Orange Army'
- 1 uur geleden
Dit is de voorlopige startopstelling voor de sprintrace in China
- 2 uur geleden
Russell blij met McLaren: "Hopelijk komt er geen Ferrari voorbij gezoefd"
- 3 uur geleden
- 6
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Australië
- 11 maart
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari