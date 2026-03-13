De deelname van Max Verstappen aan de 24 uur van de Nürburgring heeft gezorgd voor een enorme run op tickets vanuit Nederland. Wedstrijdleider Walter Hornung bereidt zich momenteel voor op een gigantische toestroom van fans die de viervoudig wereldkampioen Formule 1 in actie willen zien op de legendarische Nordschleife.

Hoewel de focus logischerwijs op Verstappen ligt, die uitkomt voor zijn eigen Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, zijn er meer landgenoten om aan te moedigen. De organisatie benadrukt dat er een speciaal ticketarrangement komt voor fans uit ons land. Hiermee kunnen zij niet alleen Verstappen steunen, maar ook oud-winnaars Nick Catsburg in de Lamborghini en Robin Frijns in de BMW naar voren schreeuwen. Ook Tom Coronel en Rudy van Buren maken deel uit van het Nederlandse contingent dat dit jaar de strijd aangaat in de 'Groene Hel'.

Magische sfeer

Hornung kijkt vol verwachting uit naar de komende editie en hoopt het succes van vorig jaar te evenaren of zelfs te overtreffen. "Vorig jaar hadden we in totaal 280.000 bezoekers en ik kan het iedereen aanraden", zo vertelt de wedstrijdleider bij De Telegraaf. Volgens hem is de unieke beleving rondom het circuit, dat dwars door de bossen van de Eifel loopt, iets wat elke autosportfan een keer moet meemaken. "Vooral ’s nachts is de sfeer magisch en zitten de fans lekker te barbecueën langs het circuit. We ruimen in ieder geval één grote tribune en ook andere delen in voor de Nederlandse bezoeker, plus ook een flink gedeelte waar ze kunnen kamperen", aldus Hornung over de plannen om de toestroom in goede banen te leiden.

Recordaantallen

De organisatie houdt rekening met een recordaantal bezoekers nu de officiële bevestiging van Verstappens deelname wereldkundig is gemaakt. Om de verwachte 'Orange Army' te faciliteren, worden er specifieke zones ingericht. Naast de gereserveerde tribune op het Grand Prix-circuit worden ook de kampeerterreinen rondom de Nordschleife klaargestoomd voor de fans uit Nederland. Met de race die op zaterdag 16 mei om 16:00 uur van start gaat, belooft het een historisch weekend te worden voor de Nederlandse autosport. De organisatie doet er in ieder geval alles aan om de tienduizenden supporters een onvergetelijke ervaring te bieden tijdens de slijtageslag in de Eifel.