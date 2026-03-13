De deelname van Max Verstappen aan de 24 uur van de Nürburgring zorgt voor een enorme impuls voor het evenement. Volgens wedstrijdleider Walter Hornung is de komst van de viervoudig wereldkampioen Formule 1 naar de Eifel een groot compliment voor de organisatie van de endurance-klassieker.

Bij De Telegraaf steekt hij zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken; "Dat maakt ons hele team heel trots. Het is heel goed voor de naam van de Nürburgring en de hele Eifel-regio. Ik denk dat het ook aantoont dat we het vorig jaar goed gedaan hebben met z’n allen", aldus Hornung. Verstappen verschijnt later dit jaar in mei aan de start met een Mercedes-AMG GT3 van zijn eigen team, in nauwe samenwerking met Winward Racing.

Artikel gaat verder onder video

Kansen op de overwinning

Hoewel Verstappen vorig jaar al een race won op het legendarische circuit in een GT3-auto, is de 24-uursrace van een ander kaliber. Hornung ziet de Nederlander, die geflankeerd wordt door onder meer ervaren Mercedes-fabriekscoureurs als Dani Juncadella en Jules Gounon, zeker als een kanshebber, maar hij tempert de verwachtingen ook enigszins. "Hij is zeker één van de favorieten. Het zou te ver gaan om hem nu direct te bombarderen tot de topfavoriet. De laatste keer dat AMG won is alweer tien jaar geleden. Het wordt zeker heel speciaal", legt de wedstrijdleider uit. De laatste algemene overwinning van Mercedes-AMG dateert van 2016. Een van de grootste uitdagingen tijdens de race in de Eifel is het rijden in de duisternis op de smalle en verraderlijke Nordschleife. Hoewel Verstappen via simracing veel ervaring heeft met nachtelijke stints, moet hij zich in de fysieke wereld nog bewijzen tijdens deze uren op de baan. "Max’ kwaliteiten staan buiten kijf, maar ik weet niet hoe zijn ervaring is wat het betreft van het rijden in de nacht", vraagt Hornung zich af.

Gevaarlijk

De wedstrijdleider kijkt ernaar uit om de Nederlander persoonlijk te begroeten tijdens de briefing voor de coureurs. Hoewel hij vorig jaar niet aanwezig was toen Verstappen zijn licentie behaalde, wil hij ditmaal vooraf zeker een moment inplannen met de Formule 1-ster. "Ik heb Verstappen vorig jaar niet gesproken, omdat ik er niet bij was toen hij deelnam. Maar ik hoop nu vooraf zeker een praatje met hem te maken", zegt Hornung. Toch is de Duitser niet van plan om de ervaren coureur ongevraagd advies te geven over hoe hij de race moet aanpakken. "Niet om hem tips te geven. In die positie ben ik niet. Maar ik wil hem gewoon gelukwensen, hem welkom heten en zal hem tijdens de briefing voor de coureurs hetzelfde zeggen als ik tegen iedereen doe. Namelijk dat je als rijder de 'Groene Hel' moet respecteren en altijd in gedachten moet houden dat autosport gevaarlijk kan zijn", besluit Hornung.

Gerelateerd