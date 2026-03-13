Mercedes heeft tijdens de sprintkwalificatie in China een mokerslag uitgedeeld aan de concurrentie. George Russell pakte de pole position en Kimi Antonelli zette zijn auto op de tweede startplek neer, terwijl Max Verstappen niet verder kwam dan de achtste tijd. Mercedes-teambaas Toto Wolff onthult nu waar Mercedes het wint van de anderen.

Het gat tussen de Zilverpijlen en de rest van het veld was in Shanghai schrikbarend groot. Russell reed een tijd van 1:31.520, waarmee hij maar liefst 1,734 seconden sneller was dan Verstappen. De wereldkampioen klaagde steenvast over een gebrek aan grip en balans in zijn RB22, wat resulteerde in een teleurstellende achtste startplaats voor de sprintrace. Terwijl Mercedes de volledige eerste startrij bezette met Russell en Antonelli, moest Red Bull Racing toezien hoe de achterstand op de Duitse renstal groter was dan in Melbourne, AustraliÃ« - vorige week. Waar komt dit verschil vandaan? Wolff weet het wel.

Artikel gaat verder onder video

Wolff ziet voordeel in de bochtige secties

Wolff legde na afloop uit waar de snelheid van de Mercedes vandaan komt. Volgens de Oostenrijker ligt het grote voordeel op het Shanghai International Circuit vooral in de bochten, waar de auto's van Russell en Antonelli een veel hogere minimumsnelheid kunnen aanhouden. Dit wordt ondersteund door GPS-data die het team heeft geanalyseerd. Hoewel sommige concurrenten, zoals Pierre Gasly in de Alpine, op de rechte stukken nog competitief waren, maakte Mercedes het verschil in de technische gedeeltes van de baan. "Ik denk dat ons grote voordeel hier vooral in de bochten zit. Dat kun je in sommige gevallen duidelijk zien:Â Pierre GaslyÂ was bijvoorbeeld het snelst op de rechte stukken, maar ons voordeel komt in de bochten", zo zegt hij bij Sky Deutschland.

Het geheim van 'super clipping'

Een cruciaal onderdeel van de dominantie is het efficiÃ«nte energiebeheer van de nieuwe krachtbron. Wolff wees hierbij op een specifiek concept genaamd 'super clipping'. Hierbij begint de motor aan het einde van de rechte stukken al met het oogsten van energie, zelfs terwijl de coureur nog vol gas geeft. Hierdoor is er bij het uitkomen van de bochten meer elektrisch vermogen beschikbaar voor de acceleratie. Mercedes lijkt dit proces momenteel veel beter te beheersen dan de concurrentie, wat hen een aanzienlijk voordeel geeft bij het opbouwen van snelheid. "Waar ik vooral blij mee ben, is hoe de auto rijdt. Als je de onboardbeelden ziet: de auto ligt als op rails. Het grootste deel van onze rondetijdwinst komt uit de bochten", aldus Wolff.

Verstappen spreekt van een rampzalige dag

Aan de andere kant van de grid was de stemming beduidend minder rooskleurig. Verstappen stak zijn frustratie over de gang van zaken niet onder stoelen of banken en noemde de vrijdag in China een "ramp". De Nederlander kampte naar eigen zeggen met een "verschrikkelijke driveability" en erkende dat zijn team momenteel geen antwoord heeft op de snelheid van de concurrentie.Â

Top 10 Uitslag Sprintkwalificatie GP China (13 maart 2026) Positie Coureur Team Tijd / Verschil 1 George Russell Mercedes 1:31.520 2 Kimi Antonelli Mercedes +0.289 3 Lando Norris McLaren +0.621 4 Lewis Hamilton Ferrari +0.641 5 Oscar Piastri McLaren +0.704 6 Charles Leclerc Ferrari +1.008 7 Pierre Gasly Alpine +1.368 8 Max Verstappen Red Bull Racing +1.734 9 Oliver Bearman Haas +1.889 10 Isack Hadjar Red Bull Racing +2.203

Gerelateerd