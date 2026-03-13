Lewis Hamilton is na afloop van de Sprint-kwalificatie in China gespot terwijl hij een zeer uitgebreid bezoekje bracht aan de W17 van Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen, die tegenwoordig de kleuren van Ferrari verdedigt, lijkt tot in detail te willen uitzoeken waarom de W17 momenteel zo dominant is op het circuit van Shanghai. Hamilton nam uitgebreid de tijd om de auto van zijn voormalige werkgever te bestuderen.

De Zilverpijlen lieten tijdens de kwalificatie voor de Sprint zien dat zij momenteel de te kloppen formatie zijn. George Russell claimde pole position, op de voet gevolgd door zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Het gat met de rest van het veld is aanzienlijk, tot grote frustratie van de concurrentie. Max Verstappen kwam niet verder dan de achtste tijd en omschreef de kloof met Mercedes als 'enorm en frustrerend'. Hamilton kwalificeerde zich als vierde, maar ook hij kwam ruim zes tienden tekort op de W17 van Russell. Hamilton had op voorhand al zo z'n vraagtekens over de Mercedes-motor en besloot na afloop van de kwalificatie een 'Inspector Gadget'-bezoekje te brengen aan de auto.

Artikel gaat verder onder video

Inspector Hamilton bestudeert W17 op grid in China

De beelden van een inspecterende Hamilton gingen na de sessie snel rond op sociale media. Het officiële X-kanaal van de Formule 1 deelde de video ook, met de tekst: "Nothing to see here! Just Inspector Hamilton taking a peep at the Mercedes". Hamilton zelf steekt zijn nieuwsgierigheid niet onder stoelen of banken. De Brit gaf eerder al aan dat hij wil begrijpen waarom het verschil "twee tienden of meer per sector is, puur op vermogen" en hij riep de FIA op de zaak te onderzoeken, vooralsnog zonder succes.

Nothing to see here! 👀



Just Inspector Hamilton taking a peep at the Mercedes 🧐#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/WqfR9t7Sp6 — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

Vermoedens over de krachtbron van Mercedes

De interesse van Hamilton komt niet uit de lucht vallen. Er wordt in de paddock volop gespeculeerd over de legaliteit van de Mercedes-motor, die is ontworpen volgens de nieuwe reglementen. Hamilton uitte eerder zijn twijfels en wees op een mogelijk trucje met de compressieverhouding, wat de Duitse renstal een gigantisch voordeel op de rechte stukken zou geven. Hoewel de FIA de auto van Russell na de Grand Prix van Australië al volledig heeft gecontroleerd en legaal heeft verklaard, blijft de argwaan bij de concurrentie, maar ook zeker bij de fans, groot.