Verstappen heeft "nog nooit zo'n slechte" Red Bull gehad, Mekies biedt prompt excuses aan
De sprintkwalificatie voor de F1 Grand Prix van China draaide allemaal om de dominantie van Mercedes en de strijd tussen McLaren en Ferrari. Red Bull Racing was nergens te vinden. Max Verstappen en Isack Hadjar kwamen zo'n twee seconden tekort, en teambaas is met een reactie gekomen.
Verstappen was maar liefst 1.734 seconde langzamer dan poleman George Russell tijdens de kwalificatie voor de Sprint op het Shanghai International Circuit. Hij kwam niet verder dan de achtste positie achter Pierre Gasly. "Ik kan het zo niet. Dit valt niet te besturen. We hebben nog nooit iets gehad dat zó slecht is", foeterde Verstappen op de boardradio, direct na de sessie. Mekies reageerde op de viervoudig wereldkampioen en bood zijn excuus aan: "Het spijt me, Max. Het is lastig geweest. Maar hier kunnen we veel van leren. Het weekend is nog lang en we geven niet op." Terwijl Verstappen op P8 terechtkwam, kwalificeerde Isack Hadjar zich als tiende.
Niet in het juiste werkvenster
"Vanaf de eerste ronden hier is het een enorme uitdaging geweest", begon Mekies tegenover Viaplay. "We krijgen de auto maar niet in het juiste werkvenster. Daar komt nog bij dat we tijd verloren door nogal veel problemen. Het zijn allemaal kleine problemen die zich opstapelen, en daardoor zitten we qua performance niet op het niveau waar we op hoopten. We hebben nog een heleboel werk aan de winkel."
Op de vraag of het problemen zijn die gedurende dit weekend in China nog opgelost kunnen worden, antwoordde de Fransman: "De tijd zal het leren. Het gat naar onze rivalen is flink gegroeid in die paar dagen sinds Melbourne. Het is een kwestie van begrijpen wat we missen en kijken hoe we het weer bij elkaar kunnen krijgen om meer uit het gehele pakket te halen."
