Het sprintweekend in China gaat vannacht van start en dat betekent dat de mediadag erop zit. Er is weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen en het meest gelezen nieuws, even kort voor je samengevat, vind je terug in deze GPFans Recap.
Vandaag vond de persconferentie in Shanghai plaats en Max Verstappen grapte dat hij niet op de simulator had geoefend, maar zijn Nintendo Switch erbij heeft gepakt om zich voor te bereiden met Mario Kart. Juist die uitspraak is nog wel terug te vinden in het transcript van de persconferentie, maar de FOM was er minder van gediend en heeft het verwijderd uit alle media-uitlatingen. Daarnaast meldt Sky Sports F1 dat Adrian Newey, teambaas van Aston Martin F1 Team, dit weekend niet aanwezig is in China en de FIA heeft het vermogen om de batterij op te laden in China verhoogd. Dit is de GPFans Recap van donderdag 12 maart.
Verstappen grapt over F1-reglementen: "Ik oefen nu Mario Kart op mijn Nintendo"
Max Verstappen steekt ook in China zijn onvrede over de Formule 1-reglementen niet onder stoelen of banken. De Nederlander grapt dat hij zijn simulator heeft ingeruild voor een Nintendo Switch, zodat hij Mario Kart kan oefenen. De hele uitspraak van Verstappen lezen? Klik hier!
Formule 1 verwijdert uitspraken van Verstappen tijdens persconferentie
Hoewel de Formule 1 onlangs leek aan te geven dat er inmiddels toch geluisterd gaat worden naar de kritiek van de coureurs omtrent het nieuwe racen binnen de sport, lijkt de organisatie desondanks niet gediend van publieke klachten over de nieuwe wagens. Max Verstappen maakte tijdens de persconferentie een grapje over de voorbereiding van zijn raceweekend, maar dat hele moment is op de kanalen van de Formule 1 niet te zien. Dat is een heleboel fans op X opgevallen. Lezen wat de Formule 1 precies heeft gedaan? Klik hier!
Goed nieuws voor coureurs: limiet voor opladen batterij verhoogd voor GP van China
De Formule 1 maakt zich op voor de Grand Prix van China en de FIA heeft besloten de regels rondom het terugwinnen van elektrische energie aan te passen. Coureurs krijgen in Shanghai aanzienlijk meer ruimte om hun batterijen op te laden dan tijdens de seizoensopener in Grand Prix van Australië. Volgens de nieuwe richtlijnen mag er dit weekend meer energie worden gegenereerd om de specifieke uitdagingen van het Chinese circuit het hoofd te bieden. Alles lezen over wat de coureurs in China te wachten staan? Klik hier!
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
Volgens voormalig Williams-medewerker Peter Windsor zou Max Verstappen later dit jaar voor een uiterst gecompliceerde keuze kunnen komen te staan. De journalist schetst een scenario waarin de Limburger, die momenteel nog altijd voor Red Bull Racing uitkomt, door zowel Mercedes als Aston Martin gepolst wordt voor een overstap. Dat laat hij weten in een analyse bij Cameron Cc. De hele uitspraak van Peter Windsor lezen? Klik hier!
'Newey niet aanwezig in China, maar werkt vanaf fabriek in Silverstone'
Aston Martin-teambaas Adrian Newey is dit weekend de grote afwezigheid tijdens het spektakel in China, zo meldt Sky Sports F1. Het team kent veel problemen met de power unit van Honda en ook Fernando Alonso gaf in China aan dat het vooral weer een testweekend gaat worden. Alles lezen over de afwezigheid van Newey? Klik hier!
