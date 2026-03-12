close global

Newey, China, socials

'Newey niet aanwezig in China, maar werkt vanaf fabriek in Silverstone'

Foto: © IMAGO x GPFANS

'Newey niet aanwezig in China, maar werkt vanaf fabriek in Silverstone'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Aston Martin-teambaas Adrian Newey is dit weekend de grote afwezigheid tijdens het spektakel in China, zo meldt Sky Sports F1. Het team kent veel problemen met de power unit van Honda en ook Fernando Alonso gaf in China aan dat het vooral weer een testweekend gaat worden.

Het geplaagde Aston Martin-team kwam er in november achter dat zo'n 70 procent van de succesformule van Honda was verdwenen. De power unit die momenteel in de AMR26 ligt, zou niet alleen vermogen tekortkomen, ook is de betrouwbaarheid een groot vraagteken. Het heeft te maken met de vele trillingen die worden veroorzaakt, waarvan Honda hoopt dat er snel een oplossing komt. Topman Koji Watanabe gaf onlangs al aan dat hij hoopt dat er vóór de race op Suzuka enkele hardnekkige problemen zijn opgelost.

'Newey is achtergebleven in Silverstone'

De Britse uitzendgemachtigde van de koningsklasse meldt dat Newey dit weekend niet aanwezig is bij de Grand Prix van China. F1-journalist Craig Slater meldt dat de teambaas dit weekend in de fabriek in Silverstone aanwezig zal zijn. Vermoedelijk probeert Newey daar verder te werken aan de wagen, terwijl het raceteam langs het circuit de nodige programma's kan afwerken om de AMR26 te doorgronden.

Alonso hoopt op beterschap

Alonso was in China al iets optimistischer dan de afgelopen weken. Zo liet hij op de persconferentie weten dat hij vooral hoopt dat deze 'hobbelige' start van het seizoen snel voorbij is, hoewel hij ook benadrukte dat er niet direct een oplossing klaarligt. Daarnaast onthulde hij dat Aston Martin een deel van de middelen die het heeft, gaat toewijzen aan Honda, om op die manier het Japanse merk er sneller bovenop te krijgen.

