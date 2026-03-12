close global

Max Verstappen in front of F1-logo

Verstappen grapt over F1-reglementen: "Ik oefen nu Mario Kart op mijn Nintendo"

Max Verstappen in front of F1-logo — Foto: © IMAGO
2 reacties

Verstappen grapt over F1-reglementen: "Ik oefen nu Mario Kart op mijn Nintendo"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Max Verstappen steekt ook in China zijn onvrede over de Formule 1-reglementen niet onder stoelen of banken. De Nederlander grapt dat hij zijn simulator heeft ingeruild voor een Nintendo Switch, zodat hij Mario Kart kan oefenen.

Een nieuw tijdperk in de Formule 1 is aangebroken. Na de Grand Prix van Australië hebben de coureurs een aantal dagen de tijd gehad om de eerste race onder de nieuwe reglementen te laten bezinken, voordat op vrijdag het raceweekend in China van start gaat. Max Verstappen is nog altijd niet onder de indruk van de nieuwe regels. Met name het belang van de batterij – en vooral het opladen hiervan – stootte de viervoudig wereldkampioen tegen de borst. Coureurs moeten nu soms bewust minder hard dan zou kunnen, om genoeg elektrisch vermogen op te bouwen.

Mario Kart

Op de persconferentie in China krijgt de Red Bull Racing-coureur de vraag of hij denkt dat coureurs die veel simracen een voordeel hebben qua energiemanagement. Verstappen reageert met een knipoog: "Ik heb een goedkopere oplossing gevonden", klinkt het. "Ik heb mijn simulator ingeruild voor mijn Nintendo Switch en ben Mario Kart aan het oefenen. De paddenstoelen vinden gaat al goed. Het blauwe schild is nog wat lastiger, maar daar werk ik aan. Die kogel... zo ver ben ik nog niet. Maar dat komt eraan."

Een mindfuck

Verstappen vervolgt op een serieuzere noot: "Soms is het een beetje tegenstrijdig. Ik vind het rijden momenteel minder leuk, terwijl ik het juist wel heel leuk vind om met alle mensen in het team en de motorafdeling te werken. Het is een beetje een mindf..., dat mag ik niet zeggen. Je begrijpt wat ik bedoel. Ik heb gesprekken met de Formule 1 en de FIA gehad en volgens mij werken we wel ergens naartoe wat alles hopelijk verbetert. Ik hoop dat we voor volgend jaar een behoorlijke verbetering kunnen doorvoeren. We praten momenteel over een aantal opties."

