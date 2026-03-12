close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
The start of the Australian Grand Prix

FIA verhoogt energielimiet voor GP China na problemen in Melbourne

The start of the Australian Grand Prix — Foto: © IMAGO
5 reacties

FIA verhoogt energielimiet voor GP China na problemen in Melbourne

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

De Formule 1 maakt zich op voor de Grand Prix van China en de FIA heeft besloten de regels rondom het terugwinnen van elektrische energie aan te passen. Coureurs krijgen in Shanghai aanzienlijk meer ruimte om hun batterijen op te laden dan tijdens de seizoensopener in Grand Prix van Australië. Volgens de nieuwe richtlijnen mag er dit weekend meer energie worden gegenereerd om de specifieke uitdagingen van het Chinese circuit het hoofd te bieden.

Na de race in Melbourne, waar toch wel wat kritiek was op hoe er werd geracet en vooral op de manier waarop energiemanagement dit beïnvloedde, is het gesprek binnen de Formule 1 op gang gekomen over eventuele veranderingen. Coureurs zagen het elektrische vermogen namelijk ruim voor het einde van de rechte stukken al verdwijnen, waardoor de topsnelheid met tientallen kilometers per uur omlaag ging.

Hogere limieten voor energieverbruik

In Shanghai is daarom de limiet voor het opladen van de powerunit tijdens de kwalificatie verhoogd naar 9MJ, terwijl dit in Australië nog op 7MJ lag. Ook tijdens de races is er meer ruimte voor de rijders: zij mogen standaard tot 8,5MJ opladen, wat oploopt naar 9MJ wanneer de 'Overtake mode' wordt ingeschakeld. Dit heeft alles te maken met de lay-out van het Shanghai International Circuit, waar coureurs naar schatting gemiddeld meer dan 16 seconden per ronde remmen. Dat is ruim twee keer zoveel als in Melbourne, wat aanzienlijk meer kansen biedt om energie terug te winnen.

Meetpunten voor Overtake mode

Om het racen in Shanghai te bevorderen, wordt er dit weekend scherp gekeken naar het gebruik van de extra elektrische ondersteuning. De hogere limiet van 9MJ mag worden ingezet wanneer de 'Overtake mode' is ingeschakeld. Dit is echter alleen toegestaan wanneer een coureur binnen één seconde van zijn voorganger rijdt. Dit gat wordt gemeten bij het ingaan van de laatste bocht, bocht 16.

Gerelateerd

Max Verstappen FIA Verstappen China Grand Prix van China F1 Grand Prix van China

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen dicht Antonelli titelkansen toe: 'Hoop zeker dat Kimi kan meedoen'

Verstappen dicht Antonelli titelkansen toe: 'Hoop zeker dat Kimi kan meedoen'

  • 1 uur geleden
  • 1
VIDEO | Verstappen in gesprek met de F1, Mercedes reageert op beschuldiging | GPFans News Video

VIDEO | Verstappen in gesprek met de F1, Mercedes reageert op beschuldiging | GPFans News

  • 3 minuten geleden
Formule 1 verwijdert uitspraken van Verstappen tijdens persconferentie

Formule 1 verwijdert uitspraken van Verstappen tijdens persconferentie

  • Vandaag 13:06
  • 7
Russell ziet Ferrari-teams regelwijziging tegenhouden: "Beetje onzinnig"

Russell ziet Ferrari-teams regelwijziging tegenhouden: "Beetje onzinnig"

  • 2 uur geleden
  • 1
NLS2-race en 24 uur van de Nürburgring-debuut van Verstappen te zien op Viaplay

NLS2-race en 24 uur van de Nürburgring-debuut van Verstappen te zien op Viaplay

  • 3 uur geleden
  • 5
'Red Bull doet poging om geplofte motor van Hadjar te redden'

'Red Bull doet poging om geplofte motor van Hadjar te redden'

  • Gisteren 17:44

Net binnen

17:27
Video
VIDEO | Verstappen in gesprek met de F1, Mercedes reageert op beschuldiging | GPFans News
16:46
FIA voerde willekeurige controle uit bij Russell na overwinning in Melbourne
16:08
Verstappen dicht Antonelli titelkansen toe: 'Hoop zeker dat Kimi kan meedoen'
15:28
Russell ziet Ferrari-teams regelwijziging tegenhouden: "Beetje onzinnig"
14:53
Verstappen onthult weigering vanuit Red Bull: "Dat mocht ik niet doen"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet Column

Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet

Gisteren 06:58 17
F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco Oorlog Midden-Oosten

F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco

10 maart 2026 15:38 3
Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden 2026-reglement

Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden

9 maart 2026 16:56 7
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel' 2026-reglement

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

9 maart 2026 10:59 9
Ontdek het op Google Play
x