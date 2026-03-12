De Formule 1 maakt zich op voor de Grand Prix van China en de FIA heeft besloten de regels rondom het terugwinnen van elektrische energie aan te passen. Coureurs krijgen in Shanghai aanzienlijk meer ruimte om hun batterijen op te laden dan tijdens de seizoensopener in Grand Prix van Australië. Volgens de nieuwe richtlijnen mag er dit weekend meer energie worden gegenereerd om de specifieke uitdagingen van het Chinese circuit het hoofd te bieden.

Na de race in Melbourne, waar toch wel wat kritiek was op hoe er werd geracet en vooral op de manier waarop energiemanagement dit beïnvloedde, is het gesprek binnen de Formule 1 op gang gekomen over eventuele veranderingen. Coureurs zagen het elektrische vermogen namelijk ruim voor het einde van de rechte stukken al verdwijnen, waardoor de topsnelheid met tientallen kilometers per uur omlaag ging.

Hogere limieten voor energieverbruik

In Shanghai is daarom de limiet voor het opladen van de powerunit tijdens de kwalificatie verhoogd naar 9MJ, terwijl dit in Australië nog op 7MJ lag. Ook tijdens de races is er meer ruimte voor de rijders: zij mogen standaard tot 8,5MJ opladen, wat oploopt naar 9MJ wanneer de 'Overtake mode' wordt ingeschakeld. Dit heeft alles te maken met de lay-out van het Shanghai International Circuit, waar coureurs naar schatting gemiddeld meer dan 16 seconden per ronde remmen. Dat is ruim twee keer zoveel als in Melbourne, wat aanzienlijk meer kansen biedt om energie terug te winnen.

Meetpunten voor Overtake mode

Om het racen in Shanghai te bevorderen, wordt er dit weekend scherp gekeken naar het gebruik van de extra elektrische ondersteuning. De hogere limiet van 9MJ mag worden ingezet wanneer de 'Overtake mode' is ingeschakeld. Dit is echter alleen toegestaan wanneer een coureur binnen één seconde van zijn voorganger rijdt. Dit gat wordt gemeten bij het ingaan van de laatste bocht, bocht 16.

