Hoewel de Formule 1 onlangs leek aan te geven dat er inmiddels toch geluisterd gaat worden naar de kritiek van de coureurs omtrent het nieuwe racen binnen de sport, lijkt de organisatie desondanks niet gediend van publieke klachten over de nieuwe wagens. Max Verstappen maakte tijdens de persconferentie een grapje over de voorbereiding van zijn raceweekend, maar dat hele moment is op de kanalen van de Formule 1 niet te zien. Dat is een heleboel fans op X opgevallen.

Formula One Management is als bedrijf vooral met de entertainmentkant van de sport bezig, daar waar de FIA zich vooral focust op de veiligheid en het technische reglement opstelt. De FOM was onder leiding van Bernie Ecclestone juist afwezig op social media, maar onder leiding van Liberty Media zijn die deuren geopend. Daarbij zoekt het bedrijf de interactie met de fans en is er inmiddels ook een streamingdienst gekomen, naast de landelijke partijen die de koningsklasse mogen uitzenden. Toch blijkt de sport wat gevoelig te zijn voor kritiek, zo blijkt uit een actie die op social media is opgevallen.

Uitspraak Verstappen verdwenen op socials F1

Het gaat specifiek om het moment waarop Verstappen wordt gevraagd of coureurs die veel in de simulator zitten misschien een voordeel hebben als het gaat om energiemanagement. "Ik heb een goedkopere oplossing gevonden. Ik heb de simulator ingeruild voor mijn Nintendo Switch en ja, ik ben een beetje Mario Kart aan het oefenen. Het vinden van de paddenstoelen gaat best goed. Het blauwe schild is wat moeilijker, maar ik ben ermee bezig", zo grapte Verstappen. De FIA heeft de uitspraak wél opgenomen in het transcript van de persconferentie, maar Formula One Management heeft het moment wel uit de beelden geknipt die online zijn verschenen.

The entire section where the drivers discuss the regulations in BOTH press conferences has been cut out of the F1TV upload.



The 2nd group press conference is also the shortest in a long while to be uploaded to F1TV https://t.co/cH2F4SYD4W pic.twitter.com/3fmJ34ysVx — Cytrus 🍋 (@cytrusf1) March 12, 2026

Formule One Management vatbaar voor kritiek

Ook na de Grand Prix van Australië bleek op X dat de Formule 1 de reacties strak in de gaten hield. Zo waren er een boel fans negatief over de eerste race, met name na een post van de Formule 1 waarin de sport onthulde dat er 120 inhaalmanoeuvres waren, ten opzichte van de 45 van vorig jaar. "De Formule 1 censureert actief de mening van fans over de nieuwe reglementen, zoals te zien is bij de ‘verborgen reacties’", zo viel er bij de post als commentaar te lezen.

