Volgens voormalig Williams-medewerker Peter Windsor zou Max Verstappen later dit jaar voor een uiterst gecompliceerde keuze kunnen komen te staan. De journalist schetst een scenario waarin de Limburger, die momenteel nog altijd voor Red Bull Racing uitkomt, door zowel Mercedes als Aston Martin gepolst wordt voor een overstap. Dat laat hij weten in een analyse bij Cameron Cc.

Hoewel Verstappen al sinds 2016 voor de hoofdmacht van Red Bull rijdt en daar inmiddels 71 overwinningen en vier wereldtitels heeft verzameld, blijven geruchten over zijn toekomst aanhouden. Nadat hij vorig jaar de titel aan Lando Norris moest laten, staat Red Bull dit jaar voor de uitdaging om met een eigen krachtbron te presteren. Hoewel de nieuwe motor een solide indruk maakt, lijkt Mercedes momenteel over de beste bolide te beschikken, wat de speculaties over een vertrek van de Nederlander voedt.

Artikel gaat verder onder video

Scenario bij Mercedes

Windsor vraagt zich hardop af wat er gebeurt als Verstappen in september van dit jaar nog geen handtekening heeft gezet voor de toekomst. "We praten hier al achttien maanden over: gaat Max naar Mercedes?", stelt de journalist. Hij ziet een mogelijkheid waarbij Toto Wolff een drastische beslissing neemt als George Russell, de huidige leider nummer één in het team, een overstap maakt.

"Stel dat Max in september nog nergens heeft getekend, ook niet bij Red Bull. En stel dat George Russell op dat moment op weg is naar de wereldtitel. Dan belt Toto Wolff en zegt hij: George gaat naar Ferrari en jij kunt naast Antonelli bij Mercedes rijden", aldus Windsor over het mogelijke scenario bij de Duitse renstal.

Kansen bij Aston Martin

Naast Mercedes ziet Windsor ook bij Aston Martin een interessante ontwikkeling. Hoewel het team van Lawrence Stroll het momenteel lastig heeft, verwacht de Brit dat zij gedurende het seizoen grote stappen gaan zetten. "Ik denk dat de Aston Martin tegen het einde van het jaar een snelle auto kan zijn", klinkt het. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de positie van Fernando Alonso, die onlangs nog drie Grands Prix won.

Windsor schetst een situatie waarin Stroll de telefoon pakt om Verstappen te verleiden: "Fernando vertrekt en Max, wij willen dat jij hier de komende vier jaar onze nummer één wordt." Volgens de analist zou de ambitie van het team uit Silverstone een serieuze factor kunnen worden in de overwegingen van de drievoudig wereldkampioen.

Moeilijke keuze voor Verstappen

De grote vraag is of Verstappen dergelijke aanbiedingen serieus zou overwegen. "Dan is de vraag: waar zou Max naartoe gaan?", vervolgt Windsor. Volgens de journalist is dit scenario nu veel relevanter dan in voorgaande jaren, omdat de Limburger nu daadwerkelijk een stap zou kunnen maken. Toch speelt er meer mee dan alleen de snelheid van de auto.

Loyaliteit aan Red Bull

Ondanks de verleidelijke scenario's die Windsor schetst, is er ook de factor loyaliteit. Verstappen heeft in het verleden aangegeven zijn carrière bij Red Bull te willen afsluiten en deed een persoonlijke belofte aan de overleden oprichter Dietrich Mateschitz. Hoewel er ontsnappingsclausules in zijn contract staan die hem de ruimte geven om te vertrekken als de prestaties tegenvallen, blijft de band met zijn huidige team sterk.

Windsor concludeert echter dat de situatie rond september cruciaal zal zijn voor het verdere verloop van de transfercarrousel. "Stel dat Aston Martin heel snel is rond september, zou hij dan daarheen gaan? Of toch naar Mercedes?", besluit de journalist zijn analyse over de toekomst van de Nederlander.

Gerelateerd