Russell, Leclerc, socials

Russell ziet Ferrari-teams regelwijziging tegenhouden: "Beetje onzinnig"

Russell, Leclerc, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS
1 reactie

Russell ziet Ferrari-teams regelwijziging tegenhouden: "Beetje onzinnig"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Klassementsleider George Russell stelt dat Ferrari en haar klantenteams niet zo moeilijk moeten doen en moeten instemmen met enkele kleine aanpassingen rondom de startprocedure. De Engelsman wijst naar de superstarts van de Ferrari-teams, die dat voordeel in zijn ogen niet willen opgeven.

Daar waar Mercedes een foefje in de motor zou hebben in de compressieverhouding, blinkt de Ferrari-power unit juist uit tijdens de start. Zo zit er een kleinere turbo in de krachtbron van de Italianen, die makkelijker op druk te krijgen is, waardoor de starts relatief makkelijk zijn. Het grote verschil was in Melbourne ook te zien, waarbij het duo van Ferrari uit de startblokken schoot en simpelweg eerder aankwam bij de eerste bocht.

'Superstart' Ferrari

Russell legt bij Race+ uit dat de FIA een aanpassing zoekt, maar hiervoor wel de unanieme steun van de teams nodig heeft. De Ferrari-teams lijken het voordeel niet op te willen geven, wat Russell nogal onzinnig vindt. "De FIA overwoog om dat aan te passen, maar zoals je je kunt voorstellen, wilden sommige teams die goede starts maakten dat niet, wat ik een beetje onzinnig vind", aldus de Mercedes-coureur.

Mercedes Ferrari Charles Leclerc China

