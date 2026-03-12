Fernando Alonso heeft aangegeven dat hij er alles aan wil doen om Aston Martin door de huidige lastige fase heen te loodsen. De Spanjaard benadrukt dat hij klaarstaat om het team te ondersteunen bij het oplossen van de vroege problemen met de auto, terwijl de formatie zich voorbereidt op de Grand Prix van China. De tweevoudig wereldkampioen heeft echter geen hoge verwachtingen.

Alonso stelt dat hij vastberaden is om de ervaring voor het team in Shanghai soepeler te laten verlopen. In de aanloop naar de openingsrace van het seizoen in Australië was het team uit Silverstone al open over de problemen die Alonso en zijn teamgenoot Lance Stroll uiteindelijk hinderden. Hoewel de tweevoudig wereldkampioen tijdens de openingsronde in Melbourne nog knap wist op te klimmen van de zeventiende naar de tiende plaats, verloor hij die posities later weer en viel hij officieel uit om onderdelen te sparen. Het weekend verliep moeizaam door hevige vibraties van de nieuwe Honda-krachtbron, waardoor de Aston Martins in de kwalificatie ruim tweeënhalve seconde tekortkwamen op de top van het veld.

Definitie van een positief weekend

Gevraagd naar wat een succesvol weekend in China zou inhouden, wijst Alonso op het belang van het maken van kilometers zonder technische malheur. "Wanneer we in staat zijn om ronden te rijden zonder problemen, denk ik dat dit zeer belangrijke ronden zijn. Zelfs nu waren Esteban en Pierre blijkbaar niet optimaal voorbereid op Australië", zo laat de Spanjaard optekenen. Hiermee doelt hij op Esteban Ocon en Pierre Gasly, die in de openingsrace respectievelijk als elfde en tiende eindigden en daarmee aanzienlijk beter presteerden dan de coureurs van Aston Martin.

Focus op het chassis

Volgens Alonso bevindt het team zich momenteel nog in de beginfase van de ontwikkeling van de AMR26. "We staan op het nulpunt, dus we beperken de ronden. We moeten echt kunnen oefenen en het window aan de kant van het chassis vinden. Dat zal erg belangrijk zijn voor het weekend", klinkt het. Alonso geeft aan dat hij tevreden zou zijn als het team China verlaat met een min of meer normale vrije training en kwalificatie, om op zondag te proberen de volledige raceafstand af te leggen.

Samenwerking met Honda

De nieuwe samenwerking met Honda brengt de nodige uitdagingen met zich mee, zeker omdat de trillingen van de motor de betrouwbaarheid van de batterijen ondermijnen. "Het is duidelijk dat we nu aan deze reis met het team zijn begonnen, wat aan het begin niet ideaal is. Maar het is het eerste jaar van deze samenwerking tussen Aston Martin en Honda en we moeten door dit moment heen komen", aldus Alonso. De coureur waarschuwt dat er geen sprake zal zijn van een onmiddellijke oplossing voor de huidige problemen: "Het is een hobbelige start, maar ik hoop dat het niet te lang zal duren. Het zal ook geen onmiddellijke oplossing zijn."

Alonso als helpende hand

Ondanks de voorspelde 'nachtmerrie' in China, waarbij de verwachtingen laag zijn door de aanhoudende vibratieproblemen, blijft Alonso strijdbaar in zijn rol als leider binnen het team. "Ik ben klaar om zoveel mogelijk te helpen. In het team kan ik gewoon harder werken en proberen Honda zoveel mogelijk te helpen door een deel van de middelen die Aston Martin heeft toe te wijzen aan de motor en de krachtbron", stelt hij.