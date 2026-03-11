Het is raceweek, want komend weekend staat ronde twee van het wereldkampioenschap Formule 1 op het programma. In aanloop daar naartoe zijn er weer een heleboel nieuwtjes naar buiten gekomen en de meest gelezen hebben we voor je samengevat in deze GPFans Recap.

Vandaag werd bekend dat de FIA ook in China de avondklok gaat verruimen. De Formule E reageert op de klachten in de Formule 1, waarbij er tegenwoordig ook veel aandacht aan energiemanagement moet worden besteed. Daarnaast zou de positie van Adrian Newey als teambaas van Aston Martin op losse schroeven staan. Dit is de GPFans Recap van woensdag 11 maart.

Dubbelrol Newey ligt onder vergrootglas: 'Hij wordt snel vervangen'

Volgens The Race speelt Adrian Newey met vuur nadat hij in Australië openlijk kritiek had op de krachtbron van Honda. Het Japanse merk zou niet gediend zijn van kritiek in het openbaar en volgens het medium overspeelt de teambaas hiermee zijn hand. De dubbelrol als ontwerper en teambaas zou mogelijk net iets te veel vragen van Newey. Alles lezen over de positie van Newey bij Aston Martin? Klik hier!

FIA past avondklok opnieuw aan in aanloop naar Grand Prix van China

De FIA heeft besloten om de avondklok voor de woensdagavond voorafgaand aan de Grand Prix van China aan te passen. De maatregel is genomen nadat logistieke uitdagingen zorgen voor een vertraagde aankomst van de Pirelli-banden op het circuit. Hierdoor krijgen de teams extra tijd om hun voorbereidingen te treffen. Alles lezen over de ingreep van de FIA? Klik hier!

Verstappen wil naast Alonso ook met vader Jos 24 uur van Le Mans aangaan: 'Hij wil het niet'

Max Verstappen onthult dat hij naast Fernando Alonso nog altijd één coureur zoekt die met hem op termijn de 24 uur van Le Mans wil rijden. Vader Jos, die in 2008 de race wist te winnen in de LMP2-klasse, ziet zoon Max als een goede optie, maar Verstappen senior heeft daar geen oren meer naar. De hele uitspraak van Max Verstappen lezen? Klik hier!

Topman Formule E: 'Formule 1 maakt fout, ze proberen te zijn zoals wij'

Alberto Longo, medeoprichter en Chief Championship Officer van de Formule E, heeft felle kritiek geuit op de nieuwe technische koers van de Formule 1. Volgens de topman maakt de koningsklasse van de autosport een strategische fout door elementen uit de elektrische klasse over te nemen. Hij spreekt zelfs van 'een fout' die gemaakt wordt. De hele uitspraak van de topman van Formule E lezen? Klik hier!

Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet

Gedurende de testdagen en de Grand Prix van Australië heeft iedereen het gehad over de nieuwe reglementen in de Formule 1. De teams, de coureurs, de fans, iedereen heeft er wel een mening over. Natuurlijk is het (nog) niet perfect, en dat ga ik hier ook niet beweren, maar ik denk niet dat het zo dramatisch is als dat het allemaal lijkt. Tevens denk ik niet dat V10-motoren dé oplossing zijn, hoe graag men dat ook wil. En misschien heeft George Russell wel gelijk en kan Max Verstappen beter op de Nürburgring gaan racen in plaats van in de Formule 1. De hele column van Vincent Bruins lezen? Klik hier!

