Max Verstappen onthult dat hij naast Fernando Alonso nog altijd één coureur zoekt die met hem op termijn de 24 uur van Le Mans wil rijden. Vader Jos, die in 2008 de race wist te winnen in de LMP2-klasse, ziet zoon Max als een goede optie, maar Verstappen senior heeft daar geen oren meer naar.

De Nederlander legt zich de laatste jaren naast zijn Formule 1-carrière ook toe op iconische races buiten de koningsklasse. Zo werd onlangs bekend dat de inschrijving voor de 24 uur van de Nürburgring dit jaar was voltooid en dat de Nederlander in mei de befaamde race op de Nordschleife gaat rijden. Daarnaast legt hij op een event van Mobil 1 uit dat de 24 uur van Le Mans ook nog altijd op zijn bucketlist staat.

'Er is nog een plekje beschikbaar'

Op de vraag wie er in zijn dreamteam zou staan, is Verstappen duidelijk: "Oh, een dreamteam... Met Fernando heb ik er al over gesproken. Dat zou echt heel cool zijn. Hij heeft het natuurlijk al een keer gewonnen." In dat dreamteam zat ook vader Jos: "Vroeger zat mijn vader ook in mijn dreamteam. Hij heeft het ook een keer gedaan, maar wil dat nu gewoon niet meer doen, met mij." Op dit moment zou ik zeggen: Fernando, vooral ook omdat hij er erg gepassioneerd over is", gaat Verstappen verder. Daarnaast bevestigt hij dat er dus nog altijd een stoeltje vrij is naast de tweevoudig wereldkampioen: "Ja, dat klopt. Wie weet."

