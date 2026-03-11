Volgens The Race speelt Adrian Newey met vuur nadat hij in Australië openlijk kritiek had op de krachtbron van Honda. Het Japanse merk zou niet gediend zijn van kritiek in het openbaar en volgens het medium overspeelt de teambaas hiermee zijn hand. De dubbelrol als ontwerper en teambaas zou mogelijk net iets te veel vragen van Newey.

Aston Martin F1 Team kent een rommelige voorbereiding op het nieuwe seizoen en het openingsweekend in Melbourne was in feite een verlenging van de testdagen, waarbij Lance Stroll en Fernando Alonso qua race geen rol van betekenis speelden. De Spanjaard gaf diverse keren aan dat de AMR26 een prima wagen is en dat het vooral aan de kant van de power unit schort. Newey onthulde in Melbourne dat hij pas in november erachter kwam dat 70 procent van de succesformule van Honda was vertrokken.

'Dubbelrol Newey te veel van het goede?'

Analist Gary Anderson stelt dat Honda kritiek wel kan hebben, maar vooral als dit binnenskamers wordt gehouden. Daarnaast is Anderson sceptisch over de dubbelrol van Newey bij Aston Martin. Andy Cowell vertolkte tot in de slotfase van het seizoen die rol, totdat Newey naar voren werd geschoven. "Met zijn dubbele rol moet Newey heel voorzichtig en open zijn over welke pet hij op heeft tijdens deze mediasessies. Ik heb enorm veel respect voor Adrian Newey als technisch genie, maar hij heeft zich misschien wel te veel op de hals gehaald in deze dubbele rol."

Ralf Schumacher: 'Newey wordt snel vervangen'

Ralf Schumacher gaat in de Backstage Boxengasse-podcast een stapje verder en vermoedt dat Newey de dubbelrol niet lang meer kan volhouden en binnenkort wordt teruggezet naar een functie achter de schermen. "Dat is simpelweg niet hoe hij is. Ik denk dat hij zichzelf nu forceert dit te doen. Dat merken we ook in de interviews. Hij blijft liever op de achtergrond, terwijl hij zijn eigen ding doet. Hij loopt ook iedereen voorbij, zelfs als er successen zijn geboekt", zo voert Pedro de la Rosa tegenwoordig vooral het woord als het gaat om uitspraken vanuit Aston Martin F1 Team. Schumacher is dan ook stellig: "Er zal dus snel iemand komen (die hem gaat vervangen, red.)."

