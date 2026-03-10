Volgens Nikolas Tombazis, technisch directeur van de FIA, hebben de Formule 1-teams unaniem besloten om de huidige reglementen voorlopig niet aan te passen. Ondanks de kritiek op de nieuwe generatie auto's na de seizoensopener in Australië, blijven de regels in ieder geval tot en met de Grand Prix van China ongewijzigd. Dat liet Tombazis weten tijdens het raceweekend in Melbourne.

De introductie van de nieuwe regels ging gepaard met de nodige weerstand van zowel coureurs als fans, waarbij vooral het energiebeheer onder een vergrootglas ligt. Na de testdagen in Bahrein kwamen de teams al bij elkaar om de situatie te bespreken, maar daaruit vloeide voort dat er eerst meer praktijkdata nodig is voordat er eventueel wordt ingegrepen. De sport wil voorkomen dat er overhaaste beslissingen worden genomen zonder een volledig beeld van de prestaties.

Teams kiezen unaniem voor stabiliteit

Tombazis legt uit dat de teams gezamenlijk hebben gekozen voor stabiliteit in de eerste fase van het kampioenschap. "We hadden ongeveer tien dagen geleden, na de test in Bahrein, een bijeenkomst met de teams om de zaak te beoordelen. En het unanieme standpunt van de teams was dat we ons voor de eerste paar races aan de huidige afspraken moeten houden en de zaak opnieuw moeten bekijken wanneer we wat meer gegevens hebben", aldus de technisch voorman van de overkoepelende autosportbond.

Evaluatie na Grand Prix van China

Hoewel er nu nog niets verandert, sluit de FIA aanpassingen voor de rest van het seizoen zeker niet uit. Er wordt specifiek gekeken naar de periode na de race in Shanghai om de balans op te maken. "Onze intentie is om na China de situatie rond het energiebeheer te evalueren. We hebben hiervoor een paar troeven achter de hand, die we niet als een overhaaste reactie vóór de eerste race wilden introduceren, en die we na China met de teams zullen beoordelen", zo stelt Tombazis, geciteerd door Crash.net.