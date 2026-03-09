close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen in front of F1-logo

Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden

Max Verstappen in front of F1-logo — Foto: © IMAGO x GPFans
5 reacties

Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en internationale groei van GPFans NL.

Max Verstappen (28) heeft al sinds de aankondiging van de nieuwe reglementen kritiek op de inhoud, maar tot op dusver leek er niet naar hem te worden geluisterd. Met het oorspronkelijke reglementenboek onder de arm werd gewoon afgereisd naar Australië. Toch is de kritiek van Verstappen de F1 en FIA destijds niet in de koude kleren gaan zitten, maar men wilde geen overhaaste beslissingen nemen.

Toen pakweg drie jaar geleden de nieuwe reglementen voor vanaf 2026 werden aangekondigd, was Verstappen al kritisch en waarschuwde hij voor de mogelijke effecten. Toen hij in Barcelona voor het eerst in de nieuwe auto stapte, werden zijn angsten bevestigd. En met datzelfde gevoel verliet hij ook het eerste raceweekend van het jaar in Australië. Verstappen is eigenlijk de enige coureur die zich al zo lang, zo duidelijk en zo vaak uitspreekt over dit onderwerp - maar hij leek niet te worden gehoord. De kopstukken van de Formule 1 bleven achter hun formule staan en gaven aan dat het echt wel beter zou worden. Maar achter de schermen werd de snoeiharde kritiek van Verstappen wel degelijk ter harte genomen, zo blijkt nu.

Er lag al een tijdschema klaar om de problemen aan te pakken

Pas na de Grand Prix van Australië kwamen er berichten naar buiten dat de F1 en de FIA overwegen om de reglementen her en der bij te schaven. Het leek een gevolg van de forse kritiek die coureurs, experts en ook fans gaven als reactie op het eerste raceweekend van het seizoen. Maar de sportleiding is op de achtergrond al langer bezig om de kritiek, van voornamelijk Verstappen, om te zetten naar oplossingen. Tussen de testdagen in Bahrein en de Grand Prix van Australië is al een tijdschema afgesproken om de zaken op te lossen. Dit werd alleen nooit met de buitenwereld gecommuniceerd. En dat had een reden.

OOK INTERESSANT: Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

F1 wilde niet overhaast reageren op kritiek Verstappen

In Barcelona en Bahrein werd al duidelijk dat het 2026-regelement, zoals Verstappen al tijden voorspeld had, niet perfect was. Maar de F1 en de FIA wilde geen overhaaste beslissingen nemen. Men is van mening dat het doorvoeren van aanpassingen vóór de eerste race van het seizoen onzinnig zou zijn geweest, omdat de Formule 1 concreet bewijs nodig had van hoe de races zouden verlopen, om te weten wat er veranderd moest worden.

Verstappen is totaal niet blij met het nieuwe regelpakket
Verstappen is totaal niet blij met het nieuwe regelpakket

Australië was niet de perfecte graadmeter

Maar ook nu de eerste Grand Prix een feit is - en de F1 in principe bewijs heeft kunnen verzamelen, zal er niets gewijzigd worden richting China. En dat heeft weer als reden dat het Albert Park Circuit tot één van de vier slechtst presterende circuits qua energiemanagement behoort. De topmannen waren het erover een dat puur en alleen reageren op wat daar in Melbourne gebeurde, ook verkeerd zou zijn.

AANBIEDING: Neem nu een Viaplay-abonnement zonder advertenties voor €14,92 per maand!

China laatste test voor overleg over 2026-reglement

De Formule 1-leiding heeft er daarom voor gekozen om nog één graadmeter af te wachten - en dat is het raceweekend in China. Daar kan men de reglementen nog eenmaal op een andere baan, in andere omstandigheden, aan het werk zien. Tevens betreft China een sprintweekend, waardoor men ook gelijk daar data over kan verzamelen. Na dit weekend zal men zich - samen met de teams - gaan buigen over mogelijke aanpassingen en oplossingen aan het 2026-reglement. Verstappen is dus wel degelijk in een vroeg stadium gehoord, alleen de Formule 1 wilde niet impulsief, zonder voldoende data, reageren.

Dat de 2026-regels worden aangepast is een goede zaak?

1.642 stemmen

Gerelateerd

Max Verstappen FIA 2026-reglement Motorreglement 2026

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

  • Vandaag 10:59
  • 9
'Valse start' Russell zorgt voor ophef op social media: dit zeggen de regels

'Valse start' Russell zorgt voor ophef op social media: dit zeggen de regels

  • Vandaag 15:55
  • 9
'F1 lijkt te buigen voor kritiek: verbrandingsmotor krijgt mogelijk weer grotere rol'

'F1 lijkt te buigen voor kritiek: verbrandingsmotor krijgt mogelijk weer grotere rol'

  • Vandaag 13:48
Fans opgeroepen tot geduld: 'Een positieve gedachte, klaar met dat negatieve gebeuren' Podcast

Fans opgeroepen tot geduld: 'Een positieve gedachte, klaar met dat negatieve gebeuren'

  • Vandaag 14:20
  • 7
F1-baas wil dat Verstappen stopt met kritiek: "Het is negatief"

F1-baas wil dat Verstappen stopt met kritiek: "Het is negatief"

  • Gisteren 09:58
  • 38
Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"

Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"

  • 7 maart 2026 11:10
  • 14

F1-reglementen 2026

16:56
Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden
10:59
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'
8-3
F1-baas wil dat Verstappen stopt met kritiek: "Het is negatief"
7-3
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

Net binnen

19:41
Podcast
Nieuwe F1-wagens zorgen voor verdeeldheid: 'Hou op met die negativiteit!' l GPFans Raceteam
19:07
Doornbos over Aston Martin: 'Afgelaste races zouden hen goed uitkomen'
18:33
Live
Red Bull toont GT3-Mercedes van Verstappen voor Nordschleife | F1 Shorts
18:01
Verstappen reageert sarcastisch op winnen van Driver of the Day in Melbourne
17:24
'F1 last races in Bahrein en Saoedi-Arabië af: F2 en F3 moeten alternatieven vinden'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden 2026-reglement

Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden

3 uur geleden 5
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel' 2026-reglement

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

Vandaag 10:59 9
Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië F1 WK-stand

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië

Gisteren 12:25
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6 GP Melbourne

Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

Gisteren 06:26 6
Ontdek het op Google Play
x