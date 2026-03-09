Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden

Max Verstappen (28) heeft al sinds de aankondiging van de nieuwe reglementen kritiek op de inhoud, maar tot op dusver leek er niet naar hem te worden geluisterd. Met het oorspronkelijke reglementenboek onder de arm werd gewoon afgereisd naar Australië. Toch is de kritiek van Verstappen de F1 en FIA destijds niet in de koude kleren gaan zitten, maar men wilde geen overhaaste beslissingen nemen.

Toen pakweg drie jaar geleden de nieuwe reglementen voor vanaf 2026 werden aangekondigd, was Verstappen al kritisch en waarschuwde hij voor de mogelijke effecten. Toen hij in Barcelona voor het eerst in de nieuwe auto stapte, werden zijn angsten bevestigd. En met datzelfde gevoel verliet hij ook het eerste raceweekend van het jaar in Australië. Verstappen is eigenlijk de enige coureur die zich al zo lang, zo duidelijk en zo vaak uitspreekt over dit onderwerp - maar hij leek niet te worden gehoord. De kopstukken van de Formule 1 bleven achter hun formule staan en gaven aan dat het echt wel beter zou worden. Maar achter de schermen werd de snoeiharde kritiek van Verstappen wel degelijk ter harte genomen, zo blijkt nu.

Er lag al een tijdschema klaar om de problemen aan te pakken

Pas na de Grand Prix van Australië kwamen er berichten naar buiten dat de F1 en de FIA overwegen om de reglementen her en der bij te schaven. Het leek een gevolg van de forse kritiek die coureurs, experts en ook fans gaven als reactie op het eerste raceweekend van het seizoen. Maar de sportleiding is op de achtergrond al langer bezig om de kritiek, van voornamelijk Verstappen, om te zetten naar oplossingen. Tussen de testdagen in Bahrein en de Grand Prix van Australië is al een tijdschema afgesproken om de zaken op te lossen. Dit werd alleen nooit met de buitenwereld gecommuniceerd. En dat had een reden.

F1 wilde niet overhaast reageren op kritiek Verstappen

In Barcelona en Bahrein werd al duidelijk dat het 2026-regelement, zoals Verstappen al tijden voorspeld had, niet perfect was. Maar de F1 en de FIA wilde geen overhaaste beslissingen nemen. Men is van mening dat het doorvoeren van aanpassingen vóór de eerste race van het seizoen onzinnig zou zijn geweest, omdat de Formule 1 concreet bewijs nodig had van hoe de races zouden verlopen, om te weten wat er veranderd moest worden.

Verstappen is totaal niet blij met het nieuwe regelpakket

Australië was niet de perfecte graadmeter

Maar ook nu de eerste Grand Prix een feit is - en de F1 in principe bewijs heeft kunnen verzamelen, zal er niets gewijzigd worden richting China. En dat heeft weer als reden dat het Albert Park Circuit tot één van de vier slechtst presterende circuits qua energiemanagement behoort. De topmannen waren het erover een dat puur en alleen reageren op wat daar in Melbourne gebeurde, ook verkeerd zou zijn.

China laatste test voor overleg over 2026-reglement

De Formule 1-leiding heeft er daarom voor gekozen om nog één graadmeter af te wachten - en dat is het raceweekend in China. Daar kan men de reglementen nog eenmaal op een andere baan, in andere omstandigheden, aan het werk zien. Tevens betreft China een sprintweekend, waardoor men ook gelijk daar data over kan verzamelen. Na dit weekend zal men zich - samen met de teams - gaan buigen over mogelijke aanpassingen en oplossingen aan het 2026-reglement. Verstappen is dus wel degelijk in een vroeg stadium gehoord, alleen de Formule 1 wilde niet impulsief, zonder voldoende data, reageren.