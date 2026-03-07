Russell pakt pole Australië, Verstappen crasht en laat frustraties volledig de vrije loop | GPFans Recap

De tweede dag van het seizoen zit erop met de kwalificatie in Australië en dus is de kop eraf. Vanzelfsprekend viel er genoeg na te bespreken en dus praten we je bij in deze GPFans Recap.

Hoewel het team van Red Bull toch over aardige snelheid leek te beschikken, kijkende naar de knappe derde plaats van Isack Hadjar, werd het voor Red Bull Racing toch een behoorlijke domper tijdens de kwalificatie. Nog voordat Verstappen de eerste bocht voorbij was voor zijn snelle rondje, zat de sessie voor de viervoudig wereldkampioen er al op. Verstappen zijn achterkant stapte op bizarre wijze uit en vanzelfsprekend verloor hij de controle over de bolide, waardoor zijn eerste kwalificatie van het jaar behoorlijk in mineur eindigde. Zijn crash vulde de headlines op zaterdag, terwijl natuurlijk ook de pole position van George Russell gesprek van de dag was.

Artikel gaat verder onder video

Gigantisch drama voor Verstappen in Melbourne, Russell pakt eerste pole van 2026

Max Verstappen is dramatisch begonnen aan het nieuwe Formule 1-seizoen in Melbourne. De Nederlander klapte tijdens de eerste sessie van de kwalificatie in de muur en veroorzaakte een rode vlag. George Russell bevestigde de verwachtingen rondom Mercedes en pakte de eerste pole position van 2026. Teamgenoot Kimi Antonelli werd tweede, gevolgd door Isack Hadjar van Red Bull op plek drie. Lees hier de hele samenvatting van de kwalificatie van de Grand Prix van Australië.

Verstappen verklaart uitschakeling kwalificatie Australië: "Nog nooit zoiets meegemaakt"

Voor Max Verstappen kent het nieuwe seizoen een slechte start. De Nederlander begon zaterdagochtend aan de kwalificatie, maar bij het aanremmen voor de eerste bocht blokkeerden de achterbanden en vloog de Red Bull Racing-coureur in de bandenstapels. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen zijn uitschakeling.

Related image

Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers'

Max Verstappen (28) is achter de schermen verbaal aangevallen door de andere F1-coureurs tijdens de coureursbriefing op vrijdag. Deze informatie is gelekt naar de pers en daar is Verstappen alles behalve blij mee. Dit onthulde de Red Bull-coureur na afloop van de teleurstellende kwalificatie in Melbourne, Australië. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen zijn irritaties.

Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg"

Max Verstappen (28) heeft pas één kwalificatie achter de rug dit F1-seizoen, maar de Red Bull-coureur laat in Melbourne weten dat hij er nu al geen zin meer in heeft. Verstappen crashte in Australië tijdens Q1 en deze crash kwam voort uit de reglementswijziging. "Ik heb het totaal niet naar m'n zin met deze auto's", zo was hij na afloop duidelijk. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen zijn andere irritaties.

Related image

Red Bull onthult oorzaak van crash Verstappen in kwalificatie en deelt goed nieuws

Max Verstappen zal de F1 Grand Prix van Australië moeten aanvangen vanaf P20, de één na laatste startrij dus. De viervoudig wereldkampioen had nog geen rondetijd neergezet of hij stond al in de bandenstapels. Technisch directeur Pierre Waché heeft echter goed nieuws: het probleem in de Red Bull dat de crash veroorzaakte, is gevonden en het is makkelijk op te lossen. Lees hier het hele artikel over de reactie van Pierre Waché.

FIA neemt beslissing over deelname Stroll aan Grand Prix van Australië

De FIA heeft het verzoek van Aston Martin in overweging genomen en uiteindelijk goedkeuring gegeven aan Lance Stroll om zondag te mogen starten in de Grand Prix van Australië. De Canadees kwam in VT3 niet in actie en stond tijdens de kwalificatie ook langs de kant, waardoor de 107-procentregel plotseling van toepassing werd. Lees hier het hele artikel over Lance Stroll.

Related image

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

Gerelateerd