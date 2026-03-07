Gigantisch drama voor Verstappen in Melbourne, Russell pakt eerste pole van 2026

Max Verstappen is dramatisch begonnen aan het nieuwe Formule 1-seizoen in Melbourne. De Nederlander klapte tijdens de eerste sessie van de kwalificatie in de muur en veroorzaakte een rode vlag. George Russell bevestigde de verwachtingen rondom Mercedes en pakte de eerste pole position van 2026. Teamgenoot Kimi Antonelli werd tweede, gevolgd door Isack Hadjar van Red Bull op plek drie.

Op het circuit van Albert Park werd zojuist het spits afgebeten voor de eerste écht serieuze F1-sessie van dit seizoen - de kwalificatie. Diverse coureurs gingen al snel het asfalt op, waaronder de auto's van Audi. Zij kozen ervoor hun batterij op te laden in de eerste run, om vervolgens aan te zetten in de tweede. Het resulteerde in een prima tijd voor met name Bortoleto. Ferrari koos er op haar beurt voor om op een setje mediums naar buiten te gaan, in de hoop een extra set softs uit te sparen richting de hoofdrace op zondag. Bj Red Bull Racing werd de auto van Verstappen lang binnen gehouden; de Nederlander werd pas halverwege de sessie naar buiten gestuurd.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen CRASHT tijdens opwarmronde in Melbourne

Maar de eerste kwalificatie van het seizoen liep voor Verstappen en Red Bull uit op een grote deceptie. De viervoudig wereldkampioen was nog bezig met z'n opwarmronde toen het gruwelijk mis ging. Verstappen raakte bij het aanremmen de achterkant van z'n auto kwijt, stuiterde hard door het grind en klapte in de muur, waar hij tot stilstand kwam. Op de boordradio liet Verstappen weten dat hij oké was, maar de Limburger leek not amused met het gedrag van de auto. "Ja, de auto f*cking blokkeerde gewoon op de achteras. Fantastisch", zo klonk hij gefrustreerd richting de pitmuur van Red Bull. De rode vlag werd gezwaaid en de eerste kwalificatie van het jaar zat er al na een paar bochten op voor Verstappen.

Max Verstappen is OUT of Qualifying, with no time set! 😳



This is the moment where the Red Bull driver spins into the wall at Turn 1 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/M2XKoapEMl — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Verstappen, Alonso en Sainz sneuvelen allemaal in Q1

Na een vertraging van enkele minuten, werd de sessie weer hervat. Sommige coureurs wisten nog te verbeteren, maar niemand kwam aan de tijd van Russell. De Brit liet een 1:19.507 noteren en was hiermee de snelste in Q1, gevolgd door Piastri en Hamilton. Hadjar, de enige overgebleven Red Bull na de crash van Verstappen, wist ook te overleven en stootte als nummer vijf door naar de tweede kwalificatiesessie. Ook de zusterauto's van Red Bull, die van Lindblad en Lawson, wisten zich veilig te rijden voor Q2. Alonso, Pérez, Bottas, Verstappen, Sainz en Stroll werden uitgeschakeld in het eerste deel. Sainz en Stroll kwamen allebei überhaupt niet in actie wegens problemen aan hun auto.

Russell ook ijzersterk in Q2 op Albert Park

In het tweede deel van de kwalificatie, stuurde Ferrari haar coureurs wél met de zachtste band naar buiten. Maar eerst was het de beurt aan Mercedes, dat met Russell wederom een dijk van een tijd wist neer te zetten: een 1:18.934. Hiermee was hij ruim zes tienden sneller dan Piastri en Antonelli. Hadjar sloot aan op de vierde stek, gevolgd door Norris. Hamilton moest z'n ronde afbreken en Leclerc kende wat problemen, waardoor hij bleef steken op plek zeven. Er was echter nog voldoende tijd voor de rode bolides om nogmaals op het gas te gaan.

Mercedes showing what they can do with seven minutes left on the Q2 clock! 👀



P1 - Russell ➡️ 1:18.934

P2 - Antonelli ➡️ +0.670#F1 #AusGP pic.twitter.com/ryKkSXKh0F — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Leclerc voert de druk op, Haas, Alpine en Williams uitgeschakeld

Vlak voor het vallen van de vlag wist Leclerc zich te verbeteren richting de tweede tijd, op vier tienden van Russell. De spanning zat hem echter vooral in het achterveld, bij de teams van Audi, Haas, Williams en Alpine. Gasly probeerde het nog wel in de slotfase, maar wist zichzelf niet te verbeteren. Uiteindelijk werden dan ook Hülkenberg, Bearman, Ocon, Gasly, Albon en Colapinto uitgeschakeld in het tweede kwalificatiedeel in Australië.

Bortoleto kan niet deelnemen, rode vlag door koeler Antonelli

Nog voordat Q3 van start ging, moest Audi Bortoleto al terugtrekken. De Braziliaan kreeg z'n auto niet meer aan de praat en moest weggeduwd worden. De reglementen schrijven voor dat je dan niet meer mag deelnemen aan de sessie. Q3 was amper onderweg of werd alweer middels een rode vlag stilgelegd. Er lag een koeler, afkomstig van de auto van Antonelli, op het circuit en werd aan diggelen gereden door Norris. Het zorgde voor een tijdelijke neutralisatie van de sessie. Bij de auto van Norris werd bij terugkomst in de pitbox direct zijn vloer gecontroleerd door de engineers van McLaren.

🔴 RED FLAG 🔴



Lando Norris collides with a cooling device on the track, which seemingly fell from Kimi Antonelli's Mercedes



There's debris to be cleared up at Turn 2#F1 #AusGP pic.twitter.com/hrUZ9jGS8Y — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Russell koerst af op pole, Ferrari op zoek naar snelheid in Q3

Toen Q3 dan eindelijk echt van start ging, was het wederom Russell die de lakens uitdeelde. De Mercedes-coureur zette een 1:19.084 op de klokken en was daarmee een halve seconde sneller dan de nummer twee Norris. Kort daarachter volgde Hadjar in de Red Bull op plek drie. Ferrari wist de snelheid nog niet echt te vinden in de eerste run en bleef ver verwijderd van de snelste tijden. Antonelli kon nog geen tijd zetten in de beginfase, want hij maakte een uitstapje in het grind. Ook de Racing Bulls kozen ervoor de eerste run aan zich voorbij te laten gaan, om zich puur en alleen te richten op de laatste fase van Q3.

Russell pakt eerste pole van 2026 in Melbourne, Hadjar op plek drie

In de absolute slotfase deed Russell er nog maar even een schepje bovenop. De Brit verbeterde zijn tijd naar een 1:18.518. Antonelli kon daar niet aankomen en ging op twee tienden naar de tweede tijd. Russell pakte zodoende de eerste pole position van 2026. Hadjar verzachte de pijn voor Red Bull door op plek drie te finishen, voor de McLaren's en voor de Ferrari's. Leclerc werd vierde, gevolgd door Piastri, Norris, Hamilton, Lawson en Lindblad. Bortoleto reed niet en werd tiende.

Geschreven door Jeen Grievink - Brand Owner Met meer dan tien jaar ervaring in journalistiek, marketing en SEO is Jeen de strategische motor achter GPFans NL. Sinds zijn start bij Realtimes in 2016 groeide hij van redacteur naar Brand Owner en hoofdredacteur van het platform. In zijn huidige rol stuurt hij de redactie aan en bepaalt hij de strategische koers van GPFans binnen de internationale Formule 1-media. Bekijk volledige biografie

Gerelateerd